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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:49

Кажись успешные стартаперы оседлали любимую тему Долярчика, и запустили "проэкт" :)

Активный рост рынка недвижимости приковывает к нему внимание аферистов и собственников финансовых пирамид. Яркий пример - компания "Стройсити", которая работает в Харькове и Киеве. Топ-менеджменту в компании уже прямым текстом объявили, что их задача - собрать как можно больше денег.
Основатель компании Егор Масленников уже особо и не скрывает, что строит пирамиду, и мотивирует топ-персонал огромными премиями, которые платятся из кармана доверчивых инвесторов. При этом он гарантирует всем, что юридических последствий не будет.

По сути, компания практически не сдает ни одного объекта, а просто запускает как можно больше строек в Киеве и Харькове.

Задача компании - начать как можно больше строек, на начальном этапе под это собрать как можно больше ликвидности. Инвестору обещают скромные как для пирамиды 10-15% в месяц, гарантируют даже обратный выкуп квартир по двойной стоимости. Уже появляются первые инвесторы, у которых не могут выкупить назад обещанные квартиры, а несколько вкладчиков при сдаче одного из объектов обнаружили двойную продажу квартир. Нужно отметить, что 90% строек у компании находится на этапе котлована. Как только доверчивый инвестор перестанет нести деньги под новые котлованы, вся пирамида, конечно же, рухнет. По нашим наблюдениям, произойдет это до конца года.

Похоже, на перегретом рынке недвижимости ожидается первая большая потеря.
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 11:41

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

...раз так все "в'яло" проходить по В2В - то такі піраміди і далі будуть появлятись і пудрити/дурити голови пересічним.
Як казав колись форумчанин Чай - сумно, блд!©
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 07:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  fortnox написав:Недавно відкриті магазини не встигли окупитись.
Попереду витрати на суди з силовими органами

То що ще маєте надію? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:35

  fortnox написав:
  Квесторе_поверніться написав:Fortnox, розкажіть із скрінами...якщо не секрет...про Ваш політ?
Скільки Микола собі забрав не давши в нуль вийти?


Скрін: https://postimg.cc/9DD6K8bQ
Щоб вийти в нуль треба 2030 грн. Заявка на 100+ у.о. зависла якраз коли почались обшуки.

З ВАшого скріна нічого не зрозумів.
Та і не важливо це зараз, після ліквідації магазинів.
Вважаю єдино достовірною інфо по піраміді тут... це від Долярека.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:49

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Вважаю єдино достовірною інфо по піраміді тут..

Дякую))
Та свою думку я вже давно тут виклав, що "кіна не буде"!©
Може бути зчасом лише НОВА серія фільму за НОВІ кошти)))

Живіть в достатку!©😁😁😁
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ну що там?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:52

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

То що чувати?

Може "пів ляма вкладників" вже по цеглині розбирають Миколові маєтки?

Чи "пластиліновий народ" - махає і посміхається? :D
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:52

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Таки, мабуть, вся правда в тому, що ми -"пластиліновий народ"!
Тому і таке все довкола...
Тому і так живемо...
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:22

  Успіх написав:Ну що там?

Остаточний кінець піраміди.
В кабінет ще пущає? Баланс все росте і росте? :)
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