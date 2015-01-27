Активный рост рынка недвижимости приковывает к нему внимание аферистов и собственников финансовых пирамид. Яркий пример - компания "Стройсити", которая работает в Харькове и Киеве. Топ-менеджменту в компании уже прямым текстом объявили, что их задача - собрать как можно больше денег.

Основатель компании Егор Масленников уже особо и не скрывает, что строит пирамиду, и мотивирует топ-персонал огромными премиями, которые платятся из кармана доверчивых инвесторов. При этом он гарантирует всем, что юридических последствий не будет.



По сути, компания практически не сдает ни одного объекта, а просто запускает как можно больше строек в Киеве и Харькове.



Задача компании - начать как можно больше строек, на начальном этапе под это собрать как можно больше ликвидности. Инвестору обещают скромные как для пирамиды 10-15% в месяц, гарантируют даже обратный выкуп квартир по двойной стоимости. Уже появляются первые инвесторы, у которых не могут выкупить назад обещанные квартиры, а несколько вкладчиков при сдаче одного из объектов обнаружили двойную продажу квартир. Нужно отметить, что 90% строек у компании находится на этапе котлована. Как только доверчивый инвестор перестанет нести деньги под новые котлованы, вся пирамида, конечно же, рухнет. По нашим наблюдениям, произойдет это до конца года.



Похоже, на перегретом рынке недвижимости ожидается первая большая потеря.