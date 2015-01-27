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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:01

  fortnox написав:
  Успіх написав:Може "пів ляма вкладників" вже по цеглині розбирають Миколові маєтки?
Чи "пластиліновий народ" - махає і посміхається? :D


Які саме пан пропонує виконати дії?
Вимагати від силових органів належного розслідування? :) Не в цій державі. Це ітак було зрозуміло, що наїзд силовиків виглядатиме як банальне пограбування магазинів і озвучення такси, щоб закрити справу.

А не виключаєте що з самого початку піраміди Микола працював під дахом силовиків. Змінили Авакова і дах став протікати? І Миколу списали в відходи.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:08

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Все просто, когда случился скам тогда и конец=)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:В кабінет ще пущає? Баланс все росте і росте?

Якщо б Ви не нагадали, то я б і не глянув :mrgreen:
Вже ріст раз в місяць, а не в тиждень! :mrgreen:
Але і то пох - вивести то і 100грн не дають :mrgreen:

А так, навіть з такими перебоями, і то мені вже більше, ніж подвоїло дохід))
Правда лише віртуальний :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:58

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Змінили Авакова

А на кого змінили?
Бо я щось по політичних новинах - ні в зуб ногою)))
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:04

ДумайТЕ!©

  fortnox написав:
  Успіх написав:Може "пів ляма вкладників" вже по цеглині розбирають Миколові маєтки?
Чи "пластиліновий народ" - махає і посміхається? :D


Які саме пан пропонує виконати дії?
Вимагати від силових органів належного розслідування? :) Не в цій державі. Це ітак було зрозуміло, що наїзд силовиків виглядатиме як банальне пограбування магазинів і озвучення такси, щоб закрити справу.

Зібратись всім(пів ляма вкладників), та хоча б половині, чи 100тис чол. біля маєтків Гонти і....... - далі не продовжую, а то мене ще посадЮть :mrgreen:
Я ж не Гонта - мене то вони і за дрібницю("висловлювання/підбурювання") можуть посадити :mrgreen:
Закон - один для всіх!© :lol:
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