І яким чином дах Авакова (МВС) міг захистити від СБУ чи податківців?
У нас держава-корупціонерія і за дах можна домовитись. Думаю зараз йдуть торги щодо ціни питання.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:15
І яким чином дах Авакова (МВС) міг захистити від СБУ чи податківців?
У нас держава-корупціонерія і за дах можна домовитись. Думаю зараз йдуть торги щодо ціни питання.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:26
Самосуд над Гонтою? Так він скаже - мені СБУ заблокували бізнес, всі питання до них. І буде правий.
Але припустимо, силовики все забрали у Гонти і спустили на благодійність. Що зможуть забрати звичайні люди, зробивши самосуд? Нічого, бо все вже забрали до них.
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