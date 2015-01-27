І яким чином дах Авакова (МВС) міг захистити від СБУ чи податківців?
У нас держава-корупціонерія і за дах можна домовитись. Думаю зараз йдуть торги щодо ціни питання.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:15
І яким чином дах Авакова (МВС) міг захистити від СБУ чи податківців?
У нас держава-корупціонерія і за дах можна домовитись. Думаю зараз йдуть торги щодо ціни питання.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:26
Самосуд над Гонтою? Так він скаже - мені СБУ заблокували бізнес, всі питання до них. І буде правий.
Але припустимо, силовики все забрали у Гонти і спустили на благодійність. Що зможуть забрати звичайні люди, зробивши самосуд? Нічого, бо все вже забрали до них.
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:54
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так можливо(навіть - швидше за все) Гонта з СБУ в зговорі
Але ж не забрали/і далі нічого не роблять силовики - то тепер можна "з чистою душею" народу згуртуватись і просто рознести по щепхах всі статки/маєтки Гонти, а йому зробити - "ой, якось він незграбно впав і багато кісток поламав"
Але, жарти - жартами, та це якийсь тупік
Все ж таки, це мала держава ЗАПОБІГТИ/НЕДОПУСТИТИ ще ДО того, як
Не допускати виходу пірамід на ринки!
А як десь недогледіли, то зразу на корені(в перший же місяць) все це припинити.
Ну але маємо, що маємо.
Безхребетний/пластиліновий народ(не весь, щоб дуже Будівельник не ображався, але більшість - так) і, як бачимо, безхребетне/імпотентні сбу
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