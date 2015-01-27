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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:04
Успіх написав:
Сьогодні їхав по Науковій і спецом глянув туди, де була раніше вивіска В2В
А там вже - "Аналізи"!)))))
Доречі, тих вже аналізів навідкривалось теж на кожнім кроці, майже, як ломбардів)))
І як же ми без такої їх кількості раніше жили?
Закриваєм тему пірамідону В2В....відкриваєм про афери в медлабах...
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