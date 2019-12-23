МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусі

Білоруські автобуси виявилися дешевшими за українські на півтора мільйони гривень
ТОВ «МАЗтранссервіс», офіційний дилер Мінського автомобільного заводу (МАЗ, Білорусь), став переможцем тендера на постачання івано-франківському комунальному підприємстві «Електроавтотранс» 10 низькопідлогових автобусів, запропонувавши їх за 47 млн грн за очікуваної суми закупівлі 50 млн грн.
Згідно з інформацією на порталі ProZorro, на аукціоні, що відбувся в понеділок, 23 грудня, другим учасником був автобусний завод автокомпанії "Богдан Моторс" (Луцьк), остаточна цінова пропозиція якого становила 48,5 млн грн (спочатку дилер МАЗ пропонував автобуси за 49,4 млн грн, "Богдан "- за 49,5 млн грн).
За умовами тендера, повністю низькопідлогові автобуси МАЗ-203015 завдовжки 12 м із двигуном екостандарту не нижче Євро-5, вироблені не раніше ніж 2019 року, мають бути доставлені замовнику до 31 січня 2020 року, передбачено 100-відсоткову оплату протягом 90 календарних днів після постачання останнього автобуса. https://zaxid.net/maz_peremig_bogdan_u_ ... u_n1495148
jump написав:МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусів Івано-Франківську Білоруські автобуси виявилися дешевшими за українські на півтора мільйони гривень
Для повноти картини ще би вказали за які кошти. Думаю, що і як в усіх попередніх випадках за кредитні кошти:
На КП «Електроавтотранс» повністю надійшла перша партія «рогатих» білоруського виробництва – 7 штук. До речі, це саме ті тролейбуси, що придбані за грантові кошти. А загалом до кінця року на КП «Електроавтотранс» має надійти 29 нових тролейбусів, 22 з них придбали завдяки кредиту від ЄБРР», - повідомив Марцінків. https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... -ebrr.html
А потім коли прийде час платити за кредитами франківчани будуть згадувати Марцінківа який був класний мер - купляв новенькі автобуси, тролейбуси, ще і більшість пасажирів їздила в них безплатно.
І це не дивно, адже наші банки кредитують на вигідних умовах, якщо купується продукція виробників з Білорусі, а не з України! Урядом Республіки Білорусь укладено договори з більш ніж з 60-ма фінансовими установами у 30-ти країнах світу щодо пільгового кредитування (з компенсацією різниці відсоткових ставок) сільськогосподарської техніки та обладнання 77 підприємств Білорусі. Перелік товарів, які підпадають під дію програми пільгового кредитування, включає продукцію машинобудування різного призначення (сільськогосподарську, автомобільну, дорожньо-будівельну та іншу техніку). В Україні також функціонує відповідна програма і її партнерами є два банки з державним капіталом (Укргазбанк, Укрексімбанк) та ПУМБ. Умови кредитування за відповідною програмою є одними з найвигідніших на ринку: за рахунок того, що рівень компенсації складає 2/3 розміру облікової ставки НБУ на дату укладення кредитного договору, але не більше 8% річних, банки-партнери в Україні пропонують ставку від 13%. При цьому термін кредитування (до 5 років) забезпечує можливість невисокого фінального платежу для клієнта. Стосовно обсягів, що вже були прокредитовані, то станом на квітень 2019 року (на момент підписання угоди про початок чергового етапу кредитування), Укргазбанком з початку дії програми було видано понад 400 кредитів на загальну суму близько 500 млн. грн. Укрексімбанком в рамках реалізації програми «Білоруський імпорт» було профінансовано 126 проектів на купівлю техніки та обладнання білоруського виробництва на загальну суму понад 100 млн. грн.
І це не дивно, адже наші банки кредитують на вигідних умовах, якщо купується продукція виробників з Білорусі, а не з України! Урядом Республіки Білорусь укладено договори з більш ніж з 60-ма фінансовими установами у 30-ти країнах світу щодо пільгового кредитування (з компенсацією різниці відсоткових ставок) сільськогосподарської техніки та обладнання 77 підприємств Білорусі.
Обьективно говоря украинскому правительству тоже ничего не мешает стимулировать украинского производителя, кроме отсутствия желания и фриков-грантоедов, захвативших все должности, связанные с финансами, налогами, производством, землей, инфраструктурой.
Может я чего то конечно пропустил и не заметил программы и конкретных действий по стимулированию отчественного товаропроизводителя, тогда извиняюсь, не внимателен. Пока вроде речь больше, о распродажах разных и о том, как больше содрать с населения налогов и наладить сбор информации о пересичных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Grey001 написав:"Продуктивность труда" можно измерять в произведенной "полезности", но это совсем не "количество труда". 100 произведенных Ланосов и 100 произведенных Фольксвагенов, произведенных за одно и то же вермя - это совсем разная продуктивность труда...
1 Ви міряєте по ціні 2 Якщо покупець не бачить різниці в зазорі 1 мм чи 5 мм між кузовними деталями,бо саме цей покупець ,будучи виробником ці зазори і робив - то навіщо тоді цьому покупцю витрачати в три рази більше часу зменшуючи зазори при виробництві,якщо йому підходить авто такої якості? При цьому що Ланос(на хвилинку це Опель-Кадет ) ,що Фольксваген дадуть цьому покупцю виконати одні і ті ж дії по переміщенню в часі просторі. При цьому-переміщення на Ланосі буде дешевшим. 3 Є ще сфера послуг, яка в розвинутих країнах сягає 70% ВВП , в якій перукарчи водій автобуса - має тут саму продуктивність по обєму/якості і при цьому отримує в рази менше за той самий обєм робіт.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
І це не дивно, адже наші банки кредитують на вигідних умовах, якщо купується продукція виробників з Білорусі, а не з України! Урядом Республіки Білорусь укладено договори з більш ніж з 60-ма фінансовими установами у 30-ти країнах світу щодо пільгового кредитування (з компенсацією різниці відсоткових ставок) сільськогосподарської техніки та обладнання 77 підприємств Білорусі.
А потім всі розповідають, що в білорусів промисловість зростає. Промисловістю треба займатися, а не графіки на самокаті малювати про 50% зростання! Просто не уявляю чогось подібного в Білорусі - відразу б розстріляли
При цьому що Ланос(на хвилинку це Опель-Кадет ) ,що Фольксваген дадуть цьому покупцю виконати одні і ті ж дії по переміщенню в часі просторі. При цьому-переміщення на Ланосі буде дешевшим.
Поразительные вещи вот, читаешь. И таких "экспердов", хватает и в правительстве! Вот в чём проблема! Итак, Лайнос - таки на базе Опеля, но 80-х годов разработки. Уже в конце 90-х, это была устаревшая напрочь платформа, прожорливый и слабый 8 клапанный, базовый, 1.5 литровый движок, "невнятная", валкая ходовая(задняя балка), я уже молчу за резину 13 дюймовую в базе. На момент начала выпуска у нас, это был уже прошлый век! Но цену, просили как за 3-х летнюю АУДИ А4! "Кто-то" получил Откат, потому и подписали с корейцами а не с немцами или чехами. Важно другое. В Украине, особенно тех лет, были прекраснейшие специалисты, которые могли бы разработать свой авто, с хорошими параметрами и дешевле! Нужны были Деньги и Желание, Умение договориться с иностранцами. Коррупция - вот причина гибели ЗАЗ-а. Лайнос - позиционировался как "народный автомобиль", но почему то Устаревший и Дорого... Ясно, что и на экспорт, такой "хлам", мог идти по заниженным ценам.
3 Є ще сфера послуг, яка в розвинутих країнах сягає 70% ВВП , в якій перукарчи водій автобуса - має тут саму продуктивність по обєму/якості і при цьому отримує в рази менше за той самий обєм робіт.
Ужас! Возьмите ручку и конспектируйте! Сфера услуг, это Прекрасно, ВВП - это Чудестно, но в основе - Торговый и Платёжный балланс! Я так понял, Вам надо пояснить на простом примере!
Предположим, у Вас семья, пять человек - живущих в одном доме! Вы, жена, тесть, тёща и сын! Все работают, кроме тёщи. Все - приносят Зарплаты в Дом и далее, происходит распределение.. там на сапоги, на коммуналку на бензин и пр. Так вот, ваши семейные доходы -это для "закрытого дома" - поступление валюты за экспорт рабочей силы. А вот купленная на базаре картошка, оплаченная из семейного бюджета - это уже импорт! Не работающая тёща, не лежит на диване, готовит кушать, убирает, цветочки там поливает... Сфера Услуг! Но, если вся семья, перестанет ходить на работу "вне дома", приносить зарплаты а начнёт "цветы поливать и друг-другу массажные услуги предоставлять", простите... картоху купить, будет не за что!
Сфера услуг в 70% покатит для тех стран, у которых есть возможность "печатать деньги -востребованные во всём мире", на территории которых расположены Финансовые Институты, вот мировые торговые площадки и пр. "Казино"!
Если Ваши "услуги" не приводят к притоку валюты в страну, они не могут быть Приоритетными в развитии страны.
Есть такое, "мировое распределение труда", специализация стран по тем или иным направлениям экономики, производства и пр.
Так вот, в нынешнем виде, Украина - поставщик дешевой рабочей силы, сырья(лес-кругляк, руда) и Услуга "Сдерживания России на восточных границах ЕС"!
Естественно, при таких приоритетах, никто из Западных Инвесторов, не будет строить в Украине Фабрики и Заводы, завозить технологии, никто не будет заинтересован в развитии Науки и Здравоохранения, качественном образовании(чтобы курей в Польше паковать, не нужны ни знание экономики ни электроники). Сокращение населения, притом, что страшно - бабы стали в разы меньше рожать! Им не до этого, а смертность и отоок населения - только растут! Если будут попытки изменить "исторический ход", уверен, будет противодействие со стороны как Запада, так и России, ведь на самом деле, все заинтересованы в слабой, вымирающей Украине. Ну, по идее, кроме самих украинцев, притом из числа тех, кто это осознал.
Востаннє редагувалось Replay в Пон 23 гру, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:Итак, Лайнос - таки на базе Опеля, но 80-х годов разработки. Уже в конце 90-х, это была устаревшая напрочь платформа, прожорливый и слабый 8 клапанный, базовый, 1.5 литровый движок, "невнятная", валкая ходовая(задняя балка), я уже молчу за резину 13 дюймовую в базе. На момент начала выпуска у нас, это был уже прошлый век!
Так і айфон11 - це краще і складніше від кнопкової мотороли.... От тільки основну функцію-телефонний звязок - що та ,що інша виконують однаково Таким чином Якщо населення не вміє випускати Джон-Діри , а випускає Ниву - то поки населення не навчиться випускати Джон-Діри до того часу прекрасно буде обходитись Нивами... і працювати на цих Нивах буде більше і в гірших умовах... а все тому що не вміє зробити чогось кращого... Але працюючи більше і в гірших умовах - населення має менше часу на витребеньки типу айфона ,які а - не вміє виготовити б - не може купити або на поїздки на відпочинок
Звідси і випливає Те населення яке хоче мати час на відпочинок і гроші на айфон(чи нове ауді) - вчиться працювати з продуктивністю тих хто продає айфони чи ауді Інше населення,задовільняється низькою продуктивністю з одночасним самообмеженням бульба- замість чіпсів кнопкова моторола-замість айфону Ланос-замість Ауді село-замість Мальдів...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Replay написав:Важно другое. В Украине, особенно тех лет, были прекраснейшие специалисты, которые могли бы разработать свой авто, с хорошими параметрами и дешевле! Нужны были Деньги и Желание, Умение договориться с иностранцами. Коррупция - вот причина гибели ЗАЗ-а.
Сначала Режо поглотил Ситроен. Потом концерн поглотил еще и Опель. Крайслер, у которого тоже долгая история поглощений и много марок, долго искал, кому отдаться, в результате объединился с Фиатом. Теперь эти два немаленьких концерна пытаются объединиться, потому что самостоятельно разрабатывать новые модели слишком дорого. На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.
Так і айфон11 - це краще і складніше від кнопкової мотороли.... От тільки основну функцію-телефонний звязок - що та ,що інша виконують однаково
Некорректное сравнение! Для "просто связи" - берут "бабушкафон", а вот если нужен интернет, используем софт нужный, то таки смартфон. Цена! Если я могу за 200 баксов купить Lenovo на Snapdragon 855(классный проц!) и мне удобнее Андроид, я его и покупаю а не Айфон. Касаемо Лайноса, аналогично! Да пусть бы он был, за 4000 баксов, это ему золотая цена на то время, но если Вам нужна машина не просто "картошку с дачи привезти" а комфортно доехать со Львова в Киев, это уже не Ланос-1.5 а таки Ауди А4(по тем временам), Мерс С-шка, Королла и пр. Расход меньше, устойчивей в поворотах, попу так не трясёт, безопасность в разы выше и пр. Делать надо Конкурентоспосопбные вещи!
Одна из Вечных Ошибок нашей власти -мы "догоняем" Европу или ещё кого! Пытаемся Повторить чей-то путь! АУ, Гараж! Если вы едете по чьей-то колее, Вы уже позади и ваша участь, нюхать чужой выхлоп. Чтобы вырваться из "хвоста колонны" - нужны Активные и Нестандартные действия, основанные на Анализе и Понимании происходящего всем народом!
Затянуть пояса? Да без проблем! Будем на одной "Мивине" сидеть, если взамен - получим нормальные налоги, Законы, образование, медобслуживание!
А если... всё дорожает, но качество "услуг" снижается, если Перспектив на будужее - ноль, с какой стати я - должен голодать? Долги отдавать, набранные Ющенко-Януковичем-Порошенко и выведенные в оффшоры?
Типа, наша Парадигма - обогатить олигархов и политиков? Не интересно.
Востаннє редагувалось Replay в Пон 23 гру, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.