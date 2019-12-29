Ознакою завершення в Україні "епохи бідності" стане підвищення середньої пенсії від 3 до 5-6 тис. грн протягом наступних п'яти років.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, коли в Україні скінчиться епоха бідності.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:17
В "Слузі народу" пояснили, коли в Україні скінчиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, коли в Україні скінчиться епоха бідності.
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:17
А те що за 5 років купівельна спроможність з тих 5 тисяч стане точно не вище ніж від теперішніх 3-х
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:11
ну що воно несе. в мене більша пенсія а її навіть на один сеанс хіміотерапії не вистачає. а щомісяця 2 курси.
депам варто робити як зєля- мовчати, аби дурість не показувати.
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:26
PasserBy, медианная ближе к 2 тыс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:57
Эпоха бедности не закончится если в стране будет коррупция. Пока мы будем заносить, а те будут просить и безбожно брать - ничего не изменится. Коррупция - это, как ржавчина. Она съедает и разрушает страну изнутри. Даже война на Донбассе так не разрушает.
Если Зе&Ko будут с ней реально бороться, то бизнес сам подымется, а люди выйдут из зоны бедности.
Если не будут бороться, то все усилия коту под хвост.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:11
Пусть депутаты начнут с минимальной пенсии которая сейчас 1600гривень и сейчас 70% пинсеонеров получают такую пенсию они занимаюца популизмом и враньем нет больше слушать ихнюю лапшу.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:40
Для слуг народа она уже закончилась, а для самого народа - конец всё ещё впереди.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:46
Что все носятся с этой коррупцией? Уберите коррупцию и все нормальные врачи разбегутся из гос клиник. потому что врачу лучше торговать носками или таксовать, чем лечить людей за гроши, держа семью в проголодь. Главная проблема это низкий ВВП. Нема денег - невозможно платить достойную зп, люди вынуждены "крутиться". Чтоб коррупция была минимально, государство должно минимально присутствовать в жизни людей.
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