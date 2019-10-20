RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Windows 10 повернули рекламу,
яку неможливо вимкнути

У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:22

У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft знову почала показувати невеликий рекламний банер в додатках пошти та календаря для операційної системи Windows 10.

Дивися повний текст У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:22

Рішення є - переходимо на Linux.
Sergius
 
Повідомлень: 122
З нами з: 08.04.12
Подякував: 465 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:08

Тю, в реєстрі видаляємо деякий параметр і реклами як і небуло
sobko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:35

Oosu10 ?
lseder
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update
R2 » Сер 13 лис, 2019 22:52
3 324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 08:44
-Segey-
Після встановлення Windows 10 (версія 1903) може...
R2 » Нед 10 лис, 2019 11:04
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лис, 2019 15:15
shtatnuy01
Windows 8.1 Mobile "помре" в грудні
R2 » Нед 20 жов, 2019 15:31
1 165
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 15:31
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.