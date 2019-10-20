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У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 січ, 2020 01:22
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft знову почала показувати невеликий рекламний банер в додатках пошти та календаря для операційної системи Windows 10.
Дивися повний текст У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути
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R2
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Додано: Чет 02 січ, 2020 01:22
Рішення є - переходимо на Linux.
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Sergius
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:08
Тю, в реєстрі видаляємо деякий параметр і реклами як і небуло
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sobko
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:35
Oosu10 ?
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lseder
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