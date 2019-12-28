Finance.ua: Кращі картки для новорічних свят

Кредитки, з якими вигідно зустрічати Новий рік і Різдво
Всі люблять новорічні свята, але знають, що коштують вони недешево. Подарунки рідним і близьким, продукти для новорічного столу, кафе-ресторани, розважальні поїздки та інші розваги – на все це доведеться неабияк витратитися. І тут на допомогу можуть прийти кредитні карти. Вони допоможуть в разі, якщо ви раптом не укладетеся в свій новорічний бюджет, а також дозволять заощадити на святкових витратах. Finance.ua підібрав для вас кілька кредиток, з якими вигідно відзначати новорічні свята як вдома, так і в подорожах.
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