Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?
Олежан
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У КМДА визнали, що взимку живити весь Київ буде неможливо
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50

  Олежан написав:У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?


Может рядом есть стоянки? Двор там закрытый,концепция "без машин"? Паркинги есть наемные или подземные?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

взагалі то я цю новину з місяць назад постив, но то таке

кажуть у відділі продажу покупцям трусили, що біля Ретровіля парковка буде безкоштовною завжди, лоха гріх не кинути як каже барабашов)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12011
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:16

  Олежан написав:У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?

ЛохоМОП це термін багатогранний.
UA
 
Повідомлень: 9900
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
