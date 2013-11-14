Риски покупки гаража

Додано: Пон 06 січ, 2020 19:55

cuprum

Да, тут такое дело с этими гаражами.

Я недавно хотел купить. Отдельный, капитальный, во дворе (почти) центра Львова.

Но зашел к нотариусу, и она мне объяснила, что лучше сейчас не покупать, т.к. землю мне не выделят и пусть этим занимается нынешний владелец. То есть, пусть занимается оформлением документации и просит городской совет о выделении земли для этого гаража с внесением в кадастр.

Т.к. он даже не удосужелся привести гараж в нормальный вид и вообще не следит за ним, принял решение сейчас не покупать.

Думал купить в кооперативе, но думаю, что курс обвалится и поэтому лучше придержать деньги на такие покупки.

В кооперативах сами гаражи буду дешеветь, а взносы дорожать, не забывайте об этом.



Не совсем ответ на ваш вопрос, но возможно даст возможность посмотреть, что в других ситуациях