барабашов написав:Первый
Паркинг почём там?
и придомовой там как, докуя или газонов вокруг свободных полно?
Придовой нет ниодного квадратного метра в прямом смысле слова. Вход в дом с тротуара пятиполосного антовича.
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Додано: Нед 08 жов, 2017 22:01
Re: Реальная цена сделки покупки квартиры
Придовой нет ниодного квадратного метра в прямом смысле слова. Вход в дом с тротуара пятиполосного антовича.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 12 жов, 2017 09:41
Первый
viewtopic.php?p=4190480#p4190480
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:41
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01
viewtopic.php?p=4361986#p4361986
Ср 09 май, 2018 20:06
viewtopic.php?p=4362046#p4362046
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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