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покупки квартиры

Реальная цена сделки покупки квартиры
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2017 22:01

Re: Реальная цена сделки покупки квартиры

барабашов написав:Первый
Паркинг почём там?
и придомовой там как, докуя или газонов вокруг свободных полно?

Придовой нет ниодного квадратного метра в прямом смысле слова. Вход в дом с тротуара пятиполосного антовича.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 09:41

Первый
viewtopic.php?p=4190480#p4190480
Добавлено: Ср 11 окт, 2017 16:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А тем временем вторичка на борщаге уходит ПА500. 3-ку БСП забрали за 37
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
flashgingo
Добавлено: Пт 20 апр, 2018 19:55
Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.


Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
kingkongovets
Добавлено: Пн 23 апр, 2018 19:33
вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01

viewtopic.php?p=4361986#p4361986
Ср 09 май, 2018 20:06
  rusramzik написав:Вести из первых рук! Продана однушка в "Городе цветов" 42кв. со жлоб ремонтом без кухни и мебели за 40К. Тут же сдана в аренду. Готовится квартира над ней под тоже под продажу! Это уже не первый человек, скупивший две и более квартиры на котловане :!: ! На Донца были куплены соседние трешка и однушка. Трешка для себя, однушка под аренду.

viewtopic.php?p=4362046#p4362046
Сообщение Добавлено: Ср 09 май, 2018 23:33
Продана прелесць 1к 30кв хруща на Нивках в состоянии недоделанный мегажлобремонт без мебели и санузла за 27. Под аренду. С Тампере- то просто не везёт пока.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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