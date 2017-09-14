Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки
Часть 11. 28 пунктов
1. Суверенітет України буде підтверджено.
Суверенітет — це верховенство та самостійність держави або іншого суб’єкта у внутрішніх та міжнародних справах. Це означає, що держава має незалежність і повну владу на своїй території, а також самостійно вирішує питання зовнішньої політики, будучи рівноправним членом у міжнародних відносинах.
Тобто, РФ не має право нав"язувати України, яка має бути мова державною і яка має бути церква
2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими.
Хіба за остані 30 років хтось нападав на Росію ?
Це Росія нападала
Але цей пункт потрібно запам"ятати
3. Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО більше не буде розширюватися.
Очікується ? Серьйозно ?
4. Між Росією і НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розв’язання всіх безпекових питань і створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку і збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку.
Ні про що
5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.
Це які саме надійні ?
6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена до 600 000 військовослужбовців.
Можливо
7. Україна погоджується закріпити в Конституції, що не буде вступати до НАТО, а НАТО погоджується закріпити у своїх статутах положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому.
Можливо
Але зміни в Конституції потребують процесуальних дій і це не швидко
З НАТО ще складніше, кажуть таке прописати неможливо
8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.
Можливо
Але знову, про які саме надійні гарантії іде мова ?
9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
Це тут взагалі до чого ?
10. Гарантія США:
- США отримають компенсацію за надану гарантію;
Ось воно що, тут про гроші
- Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію;
- Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, крім рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції буде відновлено, визнання нової території та всі інші вигоди цієї угоди буде скасовано;
А це як ?
А якщо гроші за надану гарантію сплачено, а рішучої військової відповіді не відбудеться ?
І на що може вплинути скасування визнання території, якщо росіяни вже будуть там ?
- Якщо Україна без причини завдасть ракетного удару по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде анульована.
Тобто, по Воронежу бити можна ?
11. Україна зберігає право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.
Можливо
12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, зокрема, але не обмежуючись:
- Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають, включно з технологіями, дата-центрами і штучним інтелектом.
- США співпрацюватимуть з Україною для спільної реконструкції, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включно з трубопроводами та сховищами.
- Спільні зусилля з відновлення постраждалих районів для реконструкції та модернізації міст і житла.
- Розвиток інфраструктури.
- Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.
- Світовий банк розробить спеціальний фінансовий пакет для прискорення цих робіт.
Можливо
13. Росія буде реінтегрована в глобальну економіку:
- Поступове і поетапне зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися окремо.
- США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів з видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших можливостей.
- Росію буде запрошено повернутися в G8.
Тут все для Росії
14. Заморожені активи будуть використані так:
- 100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну.
- США отримають 50% прибутку від цього проекту.
- Європа додасть ще 100 млрд доларів, щоб збільшити інвестиції у відновлення України. Європейські заморожені активи будуть розморожені.
- Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду для реалізації проєктів у певних сферах.
- Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильний стимул не повертатися до конфлікту.
Тобто, окрім 100 ярдів, всі інші гроші повертаються РФ
Ну як тут, згодом, не продовжити війну
15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для просування і забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
16. Росія закріпить у законі політику ненападу щодо Європи та України.
Росія і закон - це несумісні речі
17. США і Росія домовляться про продовження терміну дії договорів з нерозповсюдження та контролю над ядерними озброєннями, зокрема Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
18. Україна погоджується бути без’ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
А хіба Україна зараз ядерна держава ?
До чого тут це ?
19. Запорізьку АЕС буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподілятиметься порівну між Росією та Україною — 50:50.
Це якась маячня
20. Обидві країни зобов’язуються впровадити освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на розвиток розуміння і толерантності до різних культур та усунення расизму й упереджень:
- Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.
- Обидві країни погоджуються скасувати всі дискримінаційні заходи і гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти.
До бабки не ходи, українських ЗМІ в Росії не буде, а російські ЗМІ в Україні - будуть
Повертаємось до п.1 - сувернітет
- Усю нацистську ідеологію і діяльність має бути відкинуто і заборонено.
В Росії це поняття дуже широко трактують
Для них кожен, хто розмовляє українською - нацист
В самій Росії ДШРГ "Русіч", командир якої Мільчаков казав, що він нацист - є структурним підрозділом МО РФ
21. Території:
- Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами.
Дуже небезпечний прецедент
- Бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання контролю за фактичною лінією.
Дивимось вище, про ненапад.
Там же про ненапад на Україну, а Росія вважає це своїй територією, то можуть починати бойові дії, що це ж "їхне"
І РФ буже тоді педалювати, що "ми ж на Україну не нападаємо"
- Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює поза цими п’ятьма регіонами.
Хтось дійсно вірить, що РФ піде з Харківської та Сумської областей ?
Дійсно хтось повірить ?
- Українські війська залишать частину Донецької області, яку вони зараз контролюють; ця зона стане нейтральною демілітаризованою буферною територією, міжнародно визнаною як така, що належить Російській Федерації. Російські війська не увійдуть у цю демілітаризовану зону.
Війська не увійдуть, але у росіян багатосторічний досвід настамнєтства
22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Росія і Україна зобов’язуються не змінювати їх силовим шляхом. Будь-які гарантії безпеки не діятимуть у разі порушення цього зобов’язання.
Тут широке поле для РФ
В РФ вже писали, що це Україна планувала напасти на РФ
23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро в комерційних цілях, а також буде укладено угоди про вільне транспортування зерна Чорним морем.
Можливо
24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань:
- Обмін усіма полоненими і тілами за принципом «всіх на всіх»;
- Повернення всіх цивільних утримуваних осіб і заручників, включно з дітьми;
- Програма возз'єднання сімей;
- Заходи щодо полегшення страждань постраждалих від конфлікту.
Тут все гарно
25. Україна проведе вибори через 100 днів.
Через 100 днів від чого ?
Наскільки я пам"ятаю, то сроки проведення виборів описані в законах
26. Усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни і погоджуються не висувати жодних претензій у майбутньому.
"Панять і прастіть" ...
27. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення накладатимуться санкції.
То й ще гарант ...
28. Після того, як усі сторони погодяться з меморандумом, режим припинення вогню настане негайно після відведення обома сторонами сил до узгоджених пунктів для початку виконання угоди.
Стоп, спершу припинення вогню, а потім відведення
Ніяк інакше