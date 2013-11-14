|
|
|
Риски покупки гаража
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 січ, 2020 15:51
Уважаемое Сообщество
Стали бы вы покупать приватизированные капитальные гаражи в ГСК у которого срок аренды земли заканчивается 2023 годом, а дальше по ДПТ и генплану Киева стоит детский сад (этап 15-20 лет), зная что город сады строит очень вяло.
Или больше вероятен сценарий, что эту землю переопределят под другое целевое назначение и построят ЖК со сносом гаражей?
-
cuprum
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 21.04.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 січ, 2020 19:55
cuprum
Да, тут такое дело с этими гаражами.
Я недавно хотел купить. Отдельный, капитальный, во дворе (почти) центра Львова.
Но зашел к нотариусу, и она мне объяснила, что лучше сейчас не покупать, т.к. землю мне не выделят и пусть этим занимается нынешний владелец. То есть, пусть занимается оформлением документации и просит городской совет о выделении земли для этого гаража с внесением в кадастр.
Т.к. он даже не удосужелся привести гараж в нормальный вид и вообще не следит за ним, принял решение сейчас не покупать.
Думал купить в кооперативе, но думаю, что курс обвалится и поэтому лучше придержать деньги на такие покупки.
В кооперативах сами гаражи буду дешеветь, а взносы дорожать, не забывайте об этом.
Не совсем ответ на ваш вопрос, но возможно даст возможность посмотреть, что в других ситуациях
-
b3320413
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:31
b3320413 написав:cuprum
Да, тут такое дело с этими гаражами.
Я недавно хотел купить. Отдельный, капитальный, во дворе (почти) центра Львова.
Но зашел к нотариусу, и она мне объяснила, что лучше сейчас не покупать, т.к. землю мне не выделят и пусть этим занимается нынешний владелец. То есть, пусть занимается оформлением документации и просит городской совет о выделении земли для этого гаража с внесением в кадастр.
Т.к. он даже не удосужелся привести гараж в нормальный вид и вообще не следит за ним, принял решение сейчас не покупать.
Думал купить в кооперативе, но думаю, что курс обвалится и поэтому лучше придержать деньги на такие
покупки.
В кооперативах сами гаражи буду дешеветь, а взносы дорожать, не забывайте об этом.
Не совсем ответ на ваш вопрос, но возможно даст возможность посмотреть, что в других ситуациях
Врядли вы найдете гараж с приватизированой землей.Имеем три приватизированых гаража в разных ГК.Ни в одном земля не приватизирована.В одном из. кооперативов міськрада уже раз пять не проголосовала за выделение земли.Предлагают выкупить на аукционе.А если кто другой цену перебьет-смешно будет?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:15
Bolt
Спасибо за инфо. Я проверю по реестру, что там есть. Но сомневаюсь, что будут данные по земле. В кадастре нет отдельного ничего. Это не гаражный кооператив, а просто во дворе пара штук.
Нотариус сказала, что некоторое время назад (год или раньше) можно было их покупать, так был способ часть земли приватизировать или что-то типа того - я не вникал. Но недавно это прекратили далеть и поэтому с гаражами сейчас тяжело.
В гаражных кооперативах, думаю, будет легче с переоформлением. Но с землей точно будут проблемы. И да, еще раз повторюсь, цены будут падать, и вы их вообще не продадите - кому они сейчас нужны? А сборы будут расти и коммунальные платежи тоже.
-
b3320413
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:50
итого, если брать, то с хорошей скидкой, которая отбивается арендой до срока аренды земли ГСК
-
cuprum
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 21.04.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|814
|282713
|
|
|1
|2591
|
|
|19
|9770
|
Чет 14 лис, 2013 23:56
Alla
|