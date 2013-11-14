RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Риски покупки гаража

Риски покупки гаража
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 15:51

Риски покупки гаража

Уважаемое Сообщество

Стали бы вы покупать приватизированные капитальные гаражи в ГСК у которого срок аренды земли заканчивается 2023 годом, а дальше по ДПТ и генплану Киева стоит детский сад (этап 15-20 лет), зная что город сады строит очень вяло.

Или больше вероятен сценарий, что эту землю переопределят под другое целевое назначение и построят ЖК со сносом гаражей?
cuprum
 
Повідомлень: 119
З нами з: 21.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 19:55

cuprum
Да, тут такое дело с этими гаражами.
Я недавно хотел купить. Отдельный, капитальный, во дворе (почти) центра Львова.
Но зашел к нотариусу, и она мне объяснила, что лучше сейчас не покупать, т.к. землю мне не выделят и пусть этим занимается нынешний владелец. То есть, пусть занимается оформлением документации и просит городской совет о выделении земли для этого гаража с внесением в кадастр.
Т.к. он даже не удосужелся привести гараж в нормальный вид и вообще не следит за ним, принял решение сейчас не покупать.
Думал купить в кооперативе, но думаю, что курс обвалится и поэтому лучше придержать деньги на такие покупки.
В кооперативах сами гаражи буду дешеветь, а взносы дорожать, не забывайте об этом.

Не совсем ответ на ваш вопрос, но возможно даст возможность посмотреть, что в других ситуациях
b3320413
 
Повідомлень: 69
З нами з: 13.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:31

  b3320413 написав:cuprum
Да, тут такое дело с этими гаражами.
Я недавно хотел купить. Отдельный, капитальный, во дворе (почти) центра Львова.
Но зашел к нотариусу, и она мне объяснила, что лучше сейчас не покупать, т.к. землю мне не выделят и пусть этим занимается нынешний владелец. То есть, пусть занимается оформлением документации и просит городской совет о выделении земли для этого гаража с внесением в кадастр.
Т.к. он даже не удосужелся привести гараж в нормальный вид и вообще не следит за ним, принял решение сейчас не покупать.
Думал купить в кооперативе, но думаю, что курс обвалится и поэтому лучше придержать деньги на такие покупки.
В кооперативах сами гаражи буду дешеветь, а взносы дорожать, не забывайте об этом.

Не совсем ответ на ваш вопрос, но возможно даст возможность посмотреть, что в других ситуациях

Врядли вы найдете гараж с приватизированой землей.Имеем три приватизированых гаража в разных ГК.Ни в одном земля не приватизирована.В одном из. кооперативов міськрада уже раз пять не проголосовала за выделение земли.Предлагают выкупить на аукционе.А если кто другой цену перебьет-смешно будет?!
Bolt
 
Повідомлень: 312
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:15

Bolt
Спасибо за инфо. Я проверю по реестру, что там есть. Но сомневаюсь, что будут данные по земле. В кадастре нет отдельного ничего. Это не гаражный кооператив, а просто во дворе пара штук.
Нотариус сказала, что некоторое время назад (год или раньше) можно было их покупать, так был способ часть земли приватизировать или что-то типа того - я не вникал. Но недавно это прекратили далеть и поэтому с гаражами сейчас тяжело.
В гаражных кооперативах, думаю, будет легче с переоформлением. Но с землей точно будут проблемы. И да, еще раз повторюсь, цены будут падать, и вы их вообще не продадите - кому они сейчас нужны? А сборы будут расти и коммунальные платежи тоже.
b3320413
 
Повідомлень: 69
З нами з: 13.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:50

Re: Риски покупки гаража

итого, если брать, то с хорошей скидкой, которая отбивается арендой до срока аренды земли ГСК
cuprum
 
Повідомлень: 119
З нами з: 21.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальная цена сделки покупки квартиры 1 ... 80, 81, 82
Anonymous » Чет 28 тра, 2009 12:15
814 282713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 21:08
fefelova
Процедура покупки квартиры на вторичке?
lubarec » Суб 26 лис, 2016 11:22
1 2591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 січ, 2017 20:21
vogelchen18
Алгоритм покупки недвижимости для иногородних (вторичка) 1, 2
Anonymous » Нед 14 кві, 2013 03:05
19 9770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2013 23:56
Alla

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.