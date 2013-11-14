Риски покупки гаража

Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:15

Bolt

Спасибо за инфо. Я проверю по реестру, что там есть. Но сомневаюсь, что будут данные по земле. В кадастре нет отдельного ничего. Это не гаражный кооператив, а просто во дворе пара штук.

Нотариус сказала, что некоторое время назад (год или раньше) можно было их покупать, так был способ часть земли приватизировать или что-то типа того - я не вникал. Но недавно это прекратили далеть и поэтому с гаражами сейчас тяжело.

В гаражных кооперативах, думаю, будет легче с переоформлением. Но с землей точно будут проблемы. И да, еще раз повторюсь, цены будут падать, и вы их вообще не продадите - кому они сейчас нужны? А сборы будут расти и коммунальные платежи тоже.