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Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче.
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР
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R2
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:33
Шли бы вы со своими повышениями и вторыми пенсиями.
Зачем придумывать вторые пенсии? Вы просто к первой добавьте процент снятия денег с населения.
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p_a_l
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:38
А скорочення кількості депутатів до 55 не на часі???
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Дикий не Дикий
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:51
Вероятность дожить до пенсии уменьшается, так зачем же ...
Средняя продолжительность жизни украинских мужчин - 66 лет, на 11 лет меньше, чем в странах Западной Европы.
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Igorten
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Додано: Сер 08 січ, 2020 11:29
Отмените пенсию вообще, сделайте возможность добровольного пенсионного страхования. Появятся частные пенсионные фонды, которые будут конкурировать между собой. Однако чиновникам это невыгодно, так как рабская солидарная система содержит именно их. Именно гос.служащие и причисленные к ним лица получают баснословные зарплаты сейчас и большие пенсии потом, которые собирает гос-во с рабов при солидарной системе.
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agcsc
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Додано: Сер 08 січ, 2020 11:46
Вторая пенсия? Я как то связался с фондом ОТП валютный. Вышел с потерями 6.2%.
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tvd4
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Додано: Сер 08 січ, 2020 11:52
agcsc написав:
Отмените пенсию вообще, сделайте возможность добровольного пенсионного страхования. Появятся частные пенсионные фонды, которые будут конкурировать между собой. Однако чиновникам это невыгодно, так как рабская солидарная система содержит именно их. Именно гос.служащие и причисленные к ним лица получают баснословные зарплаты сейчас и большие пенсии потом, которые собирает гос-во с рабов при солидарной системе.
Для этого должен уйти совок. Проще сделать единую пенсию по старости и не снимать налоги под это в молодости. Что с разницей делать каждый должен решать сам. Но большой процент наших людей ни куда инвестировать не будет, а все просрет, а потом будет кричать "Государство должно заботиться... как нам прожить и прочее.." И найдутся популисты которые этим товарищам пообещают золотые горы.
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ssnet
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Додано: Сер 08 січ, 2020 12:00
Дикий не Дикий написав:
А скорочення кількості депутатів до 55 не на часі???
А чем это поможет ? Там адекватных людей и так не особо, а будет еще хуже. В масштабах страны затраты на них копеечные.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 12:06
Пенсия скоро станет привелегией долгожителей 100+
Но налоги с зарплат мы продолжаем платить в пенсионный фонд, 22% от оклада. Куда же они идут..?
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eduard_k
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Додано: Сер 08 січ, 2020 12:07
agcsc написав:
Отмените пенсию вообще, сделайте возможность добровольного пенсионного страхования. Появятся частные пенсионные фонды, которые будут конкурировать между собой. Однако чиновникам это невыгодно, так как рабская солидарная система содержит именно их. Именно гос.служащие и причисленные к ним лица получают баснословные зарплаты сейчас и большие пенсии потом, которые собирает гос-во с рабов при солидарной системе.
Это решение абсолютно правильное, но есть одно _мальнькое_ НО: с текущими пенсионерами что делать? -- "на мороз"?..
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_hunter
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