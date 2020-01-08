Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13

Не, ну чего наехали, это рекламный проект портала.

Предлагаю все комментарии удалить, и возможность комментирования отключить.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.