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Как сотрудники Treeum взяли 2,5
млн грн кредитов и вложили 2

Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:54

  Ірина_ написав:
  mustbe написав:Брать кредиты и оставаться при этом в плюсе - это уже перемога.
Я стараюсь брать кредиты под отрицательный процент, но удаётся это не настолько часто, как хотелось бы.

На каждом кредите наличными онлайн мы зарабатывали, минимум 200 грн. Оформляя кредит мы зарабатывали на рефералки + ложили на депозит пару дней. А с некоторых кредитов мы зарабатывали и 800 грн. Вот так смогли заработать

Да, это единоразовый заработок только на самом первом кредите для одного человека раз в жизни ;-)
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