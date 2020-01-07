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«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:16
Пора посылать нафиг. Триолан сейчас массово посылают, бо оборзел, каждый раз рост чуть ли не вдвое, уже стольник в мечц за это калеченое тв, рашастар на очереди.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:16
summacut, 3моб все, слился с водафоном, говорят.
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- Повідомлень: 21207
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1411 раз.
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- Профіль
-
1
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