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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:20
Re: Зарплата гендиректора
Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22
Да я недавно в центре Одессы получал посылку на Укрпочте, там работник вручную заполняла квитанцию мне на выдачу и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича. Лютый трэш.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:48
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:33
Сразу и средняя заработная плата "работников укрпошти" - выросла до приемлемых размеров.
Сразу видно, кто кого кормит.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 11 січ, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:35
У нас лишились и помещения
- Работают 3-4 дня в неделю.(оставили одно отделение в городе)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:45
Было бы очень хорошо, если кто-то отправил этого человека почтальоном на Троещину, чтобы он нарочно разносил пенсию пенсионерам.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:09
Вы хотели сказать:
- "Научился честно зарабатывать деньги?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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