|
|
Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:13
информация из википедии
"Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (з 7 жовтня 2019)". прям закрытый клуб какой-то
-
holodlar
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 02.01.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему