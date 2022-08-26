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Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:23
Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
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St/2
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:18
St/2
Що маєте на увазі?
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V2
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:14
купил сейчас акцию за 100 дол, продал зимой за 99 дол, грустишь что получил 1% убытка
а потом в апреле 2023 узнаешь в налоговой что летом купил ты акцию за 2950 грн а зимой продал за 6000+ грн и теперь должен подоходный налог 550 грн - радуешься
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nekefer
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:30
V2 написав:St/2
Що маєте на увазі?
И одно дело, когда это курс пошел, другое,когда покупая валютные бумаги сразу вретаешь на разницу 36-29
Потому сделки исключительно интрадей
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St/2
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:19
San написав:
PBR
За последние 8 месяцев уже 6 дол дивидендов получил/начислили при вложении в 10 дол. Кеш-машина. Вполне реально, что за год на мои вложения дивдоходность будет 80%.
P.s. Все-таки 6 дол на адр уже за 4 последовательных квартала вышло, что где-то 45% доходности при нынешней цене в 13.4
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San
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:50
San написав: San написав:
PBR
За последние 8 месяцев уже 6 дол дивидендов получил/начислили при вложении в 10 дол. Кеш-машина. Вполне реально, что за год на мои вложения дивдоходность будет 80%.
P.s. Все-таки 6 дол на адр уже за 4 последовательных квартала вышло, что где-то 45% доходности при нынешней цене в 13.4
Ну під диви таке хз як можна планувати... можливо, вгадали
(гімно-сервіс-хостінг-картинок вивалює лажу і не маю зараз можливості додати графік, як полагодять докину)
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DmitryZP
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:36
DmitryZP написав: San написав: San написав:
PBR
За последние 8 месяцев уже 6 дол дивидендов получил/начислили при вложении в 10 дол. Кеш-машина. Вполне реально, что за год на мои вложения дивдоходность будет 80%.
P.s. Все-таки 6 дол на адр уже за 4 последовательных квартала вышло, что где-то 45% доходности при нынешней цене в 13.4
Ну під диви таке хз як можна планувати... можливо, вгадали
Сразу оговорюсь, что в этой инвестиции большой минус, что юрисдикция компании - не США.
Я купил на их презентации инвесторам, сделанной в ноябре того года, что они при осторожном сценарии в 60 дол за баррель собирались выплатить 60 млрд дол дивидендов за 5 лет. Капитализация на тот момент была 60 млрд дол. То есть они обещали при таком положении дел 20% див доходности и полный возврат за 5 лет. А при цене нефти 40 дол они обещали минимум 4 млрд дол ежегодно дивидендов (7% доходность в таком случае).
Ну вот дело пошло оптимистично и квартальные дивиденды объявили в 17 млрд дол
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San
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:24
обломал дедушка ожидания
грустить этой осенью придется еще больше чем мне думалось раньше
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nekefer
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