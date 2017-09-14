|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:43
Shaman написав:
а ще цікаво працює інформаційна повістка. з'явився план 28 пунктів - й вже майже не згадуємо Міндічгейт та його наслідки. й схоже Єрмак залишається - а відповідно висновків наша влада не зробила... це погана новина для нас... а пункт про 100 днів - навпаки - ні
Нічого, скоро підійде тема з плівками Епштейна і забудуть навіть про 28 пунктів
pesikot
Повідомлень: 12752
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:43
fox767676 написав: Banderlog написав:
резервом будуть в першу чергу ветерани, і знову получиться, що у випадку нового перфомансу ухилянти проскочуть.
ну ви ж проскочили у 2014-15 , а у 2022 не проскочили
про швейцарську модель я теж дійшов тих самих висновків
іншого варіанту як ревізії суспільного договору і відносин не існує, інакше 3 розділ невідвортній, якщо зараз не доб'ють
Проскочив і ніяким резервом я не являвся. Знання отримані мною на кафедрі по перше були околонульові по друге забуті за 20 років і застарілі. В мене спеціальність була артилерійська розвідка та корегування вогню артилерії. Це бусоль, теодоліт і стереоскопічний далекомір...
щодо практичних навичок на кафедрі то це десь за 3 дня мож з горою навчити.
Коротше крім папірчика, що я офіцер на обьорточній совіцькій бумазі, виданій в звязку з відсутністю книжечок та бланків
більш нічим від решти людей не відрізнявся і рахувати таких резервом офіцерів...
Banderlog
Повідомлень: 4020
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:44
ЛАД написав: Shaman написав:
ви такий розумний, коли розмовляємо про Захід. а про Рашу так мало знаєте - навіть дивно
ви знаєте, скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони. й так ЛАД
, погано вони володіють московською мовою - що батьки, що діти... тому оцей закон саме проти них... але Німеччина намагається всіх навчити, а Раша...
Может, именно потому, что меня мало волнуют их проблемы, которые я решать не собираюсь?
Вот только вы вряд ли знаете больше, зато пишете много.
"Скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони" - вполне допускаю. Но вопрос к вам - они приехали в РФ с семьями? Или как наши заробитчане ездили на Запад, в одиночку, а семья дома? Если кто приезжал с семьями, то сколько таких? Сколько детей, которым нужны интеграционные классы?
А если говорить о взрослых, то миграция из Центральної Азії нужна РФ именно для того, чтобы заполнить, грубо говоря, вакансии дворников, а не квалифицированных работников. Поэтому и учить их языку не обязательно.
не знаю яка там кількість мігрантів з дітьми, але їх там чимало. але
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы в 2025 году — Рособрнадзор
Лишь каждый пятый ребенок из семей мигрантов успешно зачислен в российские образовательные учреждения, следует из данных Рособрнадзора. Около 81% детей не смогли выполнить новые требования, введенные с апреля 2025 года, сообщил РИА «Новости» глава ведомства Анзор Музаев. Основными причинами стали недостаточное знание русского языка и ошибки родителей при оформлении документов.
С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку. Одновременно с этим вступило в силу требование о дактилоскопической регистрации детей с 6-летнего возраста. Родители должны предоставить полный пакет документов, подтверждающих законность пребывания семьи в России, включая ВНЖ, разрешение на временное проживание или действующую визу.
це все, що треба знати про Рашу. В Німеччині навпаки навчання обов'язкове для всіх дітей. В США при навчанні дітей не перевіряють законність перебування батьків (але стверджувати не буду).
й навіть руські вже дійшли до розуміння, що якщо приїздять іноземці на низькооплачувані роботи, мови не знають - й раптом зростає злочинність. тому такі заяви від ЛАДа - "Поэтому и учить их языку не обязательно." - дивно. вимоги про знання руської мови для мігрантів обов'язково. інше питання, за яку кількість папірців це знання підтверджують
й з цим на Раші намагаються боротися
а хто з українців не знає української мови при вступі до школи?
тому які питання?
Возможно, вы удивитесь, но это совсем не редкость. Во всяком случае, в Харькове. В школе довольно быстро выучивают.
й це вже скільки років Незалежності - а діти не знають мови. насправді не не знають, а не розмовляють - бо в садиках теж українська мова. й хто тут каже про утиски російської мови???
я наводжу це як приклад, що не треба Раші розповідати про права меншин - нехай в себе розберуться. не можуть/не хочуть в себе - нехай не лізуть до інших - оце головне
Пример не очень удачный.
Вы ничего об этом не знаете. Как и я.
А вдруг окажется, что програми збереження мов у них существуют и достаточно успешно?
нехай не лізуть до інших - тут согласен.
як мені подобається ваша впевненість, хто що знає, а хто ні.
я законодавство Раші так не знаю, але деякі речі вони відомі. наприклад, як Путіну задали питання, а чого це руські мають вчити національні мови в національних республіках - були такі норми в Татарстані, Чечні, ще десь. він звісно обурився - це що за вимога така для руських? й тепер національні мови всі вчать лише факультативно, й то 1 годину на тиждень. не гоже імперцям вивчати мови поневолених народів. це до речі теж відрізняє союз від окупації.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 23 лис, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 10591
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:48
Banderlog написав: Shaman написав:Banderlog
кілька тижнів тому була розмова про Покровськ - ви казали почекаємо два тижні. вони пройшли. як на мене, ситуація в Покровську така, як каже наша влада. заяви руських були перебільшені. чи не так?
а що з приводу Куп'янська?
ситуація в покровську яка?)
Бо я щось не чув внятного опису ситуації від нашої влади. Ситуацію там вирівняли за рахунок введення штурмових підрозділів.
Постараюсь донести без лишньої інформації та лишніх емоцій.
Тут є людина яка ближче за мене, якщо помиляюсь то поправить...
Класичного оточення там нема в смислі сплошної лінії окопів навколо і блокади.
Зараз це називається територія знаходиться під вогневим контролем. І вогневий контроль там накладається з обох сторін
Логістика затруднена, а щодо евакууації не ходячих ранених то шанси мізерні, в кращому випадку ампутації. Так що особо там радуватись нема чому, ще одна мясорубка розкрутилась і втрати сторін там співрозмірні а не так як на моїй ділянці. Росіяни готові іти в розмін один до одного.
Окрім того щоб там зупинити росіян кидають не резерви з тилу а виривають підрозділи з лінії бойового зіткнення.
дякую.
але хоч ти це пропустив - заяви руських були дуже перебільшені. про це була мова, бо ти ставив під сумнів те, що наші заперечували брехню руських...
Shaman
Повідомлень: 10591
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:51
Banderlog написав:
Росіяни готові іти в розмін один до одного.
хто би міг подумати
flyman
Повідомлень: 41542
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Schmit написав:
А може бути написаний кремлем, але непогоджений з кремлем?
Щелін каже, що по стилістиці написаний якимось воукером з Вашінгтон DC
flyman
Повідомлень: 41542
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Faceless написав:
Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. ......
И я снова напомню про Индию...
_hunter
Повідомлень: 10994
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
Shaman написав:
В США при навчанні дітей не перевіряють законність перебування батьків
Просто требуют прописку
_hunter
Повідомлень: 10994
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.
надайте цифри з джерелом, щоб ми порівняли. запас міцності срср був на порядок більший, ніж в сучасної Раші. власне переважна більшість озброєння, яке Раша вже втратила - це теж срср...
й срср воював в ті роки, але зовсім не так інтенсивно, як Раша - тому показники стрімко погіршуються з кожним роком
1. Витрати на оборону СРСР 1989 рік:
Частка у реальному ВВП за ПКС: 15–17 %
РФ за 2024 рік:
6,7 % за даними IISS
2. Продаж нафтопродуктів СРСР за 1989 рік:
≈ 23–25 млрд доларів США
РФ за 2024 рік:
$192 млрд, а з врахуванням інфляції долара(2,62) виходить 72 млрд на 1989 що в 3 рази більше ніж СРСР.
3. СРСР імпортував зерно в великих кількостях, РФ є великим експортером зерна.
І т.д. Десятки фактів. Але толку з того нуль. Тебе факти все-рівно не переконають. Зомбованого переконати неможливо.
вибрали всі показники, за якими Раша випереджає срср? але воювати будемо не зерном - бо тоді знаєш які в нас врожаї кукурудзи порівняно з срср...
нафти Раша вивозить більше срср, це точно - бо більше нічого не залишилось.
дивись, я навіть не перевіряю твої цифри, хоча впевненості в їх достовірності немає.
тепер що було в срср - витрати на оборону? так Раша всю цю війну воює тим, що ще виробив срср - танки, літаки, снаряди (закінчились вже), КАБи. скільки танків виробляє сучасна Раша - 50 на рік? що з літаками - великі ТУ та А-50 не виробляє, щось виробляє, скільки - 10 на рік? до речі, Міг-31 теж не виробляють.
всі ці ракети й шахеди Раша не може збирати без китайського імпорту. імпорт зупинити - війна закінчиться. ще раз - основну військову продукцію срср виробляв сам.
тому можливості вести війну в срср та Раші просто неспівставні. що ми й бачимо - Донбас навіть не за 4 роки. жуков там десь посміхається
й щодо фінансових показників "Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР" - щось я їх не бачу. тому щоки ти надувати вмієш, але після першого питання повітря виходить
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 23 лис, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 10591
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
Профіль
