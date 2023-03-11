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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:34
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
ну все, майкл беррі накінець наврочить кризу. але помер наче якийсь мусорний банк, перегрались з нфт/кріпто братушками. (Чесно офтоплю, ліньки розбиратись, побачу що на наступному тижні буде. Сам сиджу в облігаціях, тому навіть не слідкую що там з акціями).
Додано: Суб 11 бер, 2023 07:57
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
в этой истории мне больше всего нравится американский подход к делу, никаких терпил, если не отдали деньги в четверг, значит в пятницу тебя закроет регулятор, Гонтарева нервно курит в сторонке
Додано: Суб 11 бер, 2023 12:41
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:08
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Хай венчурні інвестори тепер шукають бабки як спасати свої стартапи. В твіттері фанати ілона-лібертаріанці які хейтили вплив держави в економіку вже плачуть що де ФРС, "дайте гроши", хай тонуть
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:25
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
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