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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 14 чер, 2023 08:43
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Доброго всем утра. Я здесь новый пользователь. Хотелось бы узнать можно ли найти здесь партнёра или наставника для торговли различными фин инструментами? Буду благодарен за каждый ответ. Хорошего всем дня.
Додано: Сер 14 чер, 2023 09:35
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
не нужен Вам никакой наставник и тем более торговля, начните с инвестирования в индекс (например SPY VOO), выделяйте в месяц какуюто сумму "на старость" плюс минус равномерную и смотрите на график гдебы подешеле купить за тот месяц
года через 3 таких покупок проверьте угадали "дешевые" моменты или скорее нет
если все хорошо то Ваш капитал скорее всего увеличится бОльше чем в Приватбанке на валютном депозите за тот же срок, но не факт
потом и решайте о торговле, иначе вся эта инфраструктура, курсы, услуги просто выкачает деньги
пару книжек для основы можно найти в инете бесплатно, они все одинаковые
"торговля" для тех кто этим будет жить, оно Вам нужно?
Додано: Сер 14 чер, 2023 10:05
nekefer
Дякую за відповідь. Я згоден з цією стратегією, але ж на ринку бувають різні можливості зі значно вищою дохідністю та мінімальними ризиками. Чи є сенс їх втрачати?
Додано: Сер 14 чер, 2023 10:36
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
таких возможностей много везде
и перекупа, т.е. торговца подержанными автомобилями есть варианты дешевых машин которые нужно срочно брать
и у таксиста на той же подержанной дешевой машине бывают выгодные клиенты которых нужно срочно везти
и у любого соискателя любой работы бывают вакансии которые нужно хватать
а уж если есть капитал, то возможностей в разы больше среди людей у которых этого капитала нет
попадая же на биржу Вы окажитесь среди тех у кого капитал безграничен, интеллект/информации в разы лучше Ваших, но главное которые имеют целую жизнь опыта отъёма Ваших денег, они этим только и живут
покупайте индекс 3 года каждый месяц и почувствуйте на практике, это достаточно безопасно и доходчиво покажет как трудно сделать бОльше
никуда биржа не денется через 3 года, не упустите
Додано: Сер 14 чер, 2023 14:50
VladInvest ви маєте розуміти що крім дохідності в валюті, вам ще треба дивитись на курс гривні, зараз курс мають відпустити, а це означає що відбудеться переоцінка ваших активів, і при продажі, активів які ви купити умовно по 20 грн за долар а продасте коли долар буде 42 грн то крім різниці яку ви заробите в валюті (якщо заробите) ви ще сплатите різницю з ціни покупки і продажу активу.
(купили в 2016 акцію мака коли курс був 20, продасте в кінці року коли курс може бути 42, то крім того що ви заробили би у валюті за ці роки, ви ще сплатите різницю через знецінення гривні). Це і є найбільшим вашим ризиком будучи резудентом україни.
Все решта справедливе для всіх інвесторів.
Додано: Чет 15 чер, 2023 17:20
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
По поводу индексов я же не спорю. Но если покупать только индексы, то и эту тему на форуме можно закрывать, ведь тогда другие идеи не нужны. По поводу валютной переоценки тоже согласен, но от неё никуда не денешься, если речь о любой периферийной валюте.
Додано: Чет 15 чер, 2023 18:43
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Ну вот из локальных кейсов что приходит в голову:
1 Моня открыл возможность для инвестиций в индексы перед войной прямо на хаях, а потом был вынужден закрыть, процентов 90% их клиентов выходит сейчас в минусе, но это не точно:D
2 Миллионер за 7 лет в минусе
3 Семейный бюджет торгует не просто в минус, но хуже чем индекс в полтора раза, хуже инвесторов Мони у которых возможности терять больше пока что нет
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:00
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
и я тоже вот зашторил сегодня индексы сейчас уже в минусе, буду ждать осень, может упадет и заработаю, а может как все уйду в минус, чувак из того видео выше ясно сказал, никто не знает куда пойдут акции, мы тут просто торчки а здесь просто место сбора
хотите тоже? научиться нажимать кнопку не сложно, сложно потом ее не нажимать слишком часто
Додано: Чет 15 чер, 2023 22:54
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Я минулого року восени купив фунт і на них облігацій, потім частину у січні продав, частину залишив, там тільки на курсі все ок, і частина в облігаціях США, чекаю на новини від НБУ по курсу гривні, хотілось би скинути все і вийти в долар до оголошення вільного курсу. А далі думати що робити і на який часовий проміжок планувати.
Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:18
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
В таком случае, лучше уже не индексы покупать, а поступить как центробанки - скупать золото и серебро.
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