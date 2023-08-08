Ідеї для торгівлі на ринках США

Що купують у 2023 році: топ-10 найулюбленіших акцій приватних інвесторів
За даними VandaTrack, роздрібні інвестори на фондовому ринку США інвестують щодня в середньому $1,5 млрд. Для розуміння вагомості цього показника, варто згадати, що обсяг щоденної торгівлі на найбільшій світовій біржі NYSE становить $3 млрд. Інвестиційний експерт Володимир Стойко розповість про 10 найулюбленіших акцій роздрібних інвесторів.
А где покупать и продавать акции? С чего начать? Где регестрироваться?
nekefer написав:не нужен Вам никакой наставник и тем более торговля, начните с инвестирования в индекс (например SPY VOO), выделяйте в месяц какуюто сумму "на старость" плюс минус равномерную и смотрите на график гдебы подешеле купить за тот месяц года через 3 таких покупок проверьте угадали "дешевые" моменты или скорее нет если все хорошо то Ваш капитал скорее всего увеличится бОльше чем в Приватбанке на валютном депозите за тот же срок, но не факт потом и решайте о торговле, иначе вся эта инфраструктура, курсы, услуги просто выкачает деньги пару книжек для основы можно найти в инете бесплатно, они все одинаковые "торговля" для тех кто этим будет жить, оно Вам нужно?
User77 починаємо завжди з гугла, але якщо ви навіть найти сайт брокера не можете, то як ви зареєструєтесь самі? А потім як ви розберетесь як купити цінний папір та ще й на правильній біржі (якщо ви собі наклацаєте доступ до всіх бірж)? А це ще треба гроші вивести за кордон, на що є обмеження. Купуйте ОВДП.
Минулого тижня аналізував свіжий квартальний звіт Apple. Взагалі мені не подобаються останні звіти компанії. Компанія вже 6 звітів підряд, тобто півтора року, топчеться на місці. Я не міг зрозуміти, що саме мені так не подобається. Наче і фінансові показники для теперішнього часу непогані і порівняно з конкурентами на рівні, але щось не те. І сьогодні зрозумів, що ж мені крутило – вона перестала реінвестувати! Рівень реінвестицій складає лише 9,3%, тобто технологічна компанія інвестує в свій розвиток лише 9,3% від свого прибутку. Це дуже мало для технологічної компанії. Схоже менеджмент не розуміє куди їм інвестувати далі чи немає плану розвитку чи не хоче – не знаю, але це факт. Пливуть собі за течією. На противагу Apple для мене виступає Meta Platforms (Facebook). Компанія теж почала буксувати десь півтора року назад і одразу почались просто неймовірні інвестиції компанії в розробки нових продуктів, зокрема в метавсесвіт. Весь ринок дивився на них як на божевільних. Рівень реінвестицій зараз складає 67,8% від прибутку! Я не знаю, чи створять вони свій інший світ, але чомусь мені здається, що шансів зробити якісний стрибок у них значно більше ніж в Apple. А час покаже чия стратегія була правильною.