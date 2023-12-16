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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 331332333334
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 08:24

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

лучшая статья на мой взгляд за последние полгода
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -fed-won-t
чтобы выжить рынку долга нужно отдать на съедение рынок акций
хотя многие сейчас прогнозируют локально дно по акциям, но скорее всего будет второе дно в подарок :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 22:30

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

итак второе дно, не последнее, но думаю все плохое уже в цене (если не бахнет Ираном) и ближайший месяц падать не будем
на любом росте имеет смысл закрывать лонги, в перспективе будем еще ниже
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 18:36

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

ну шо, вроде топ, очень быстро взлетели, значит быстро и падать
мелкие уже припали, АПЛ амазоны и микрософты начинают сегодня
идем на перелои прошлого года :idea:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 17:56

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

а да большой шорт :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:43

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

та должно же оно упасть то наконец :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:19

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

карочи дупа, пора на завод
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:50

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Хто шортив тому співчуваю
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:37

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Ех...
Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у сенсі не продасть, бо постанова #18.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:55

  Bobua написав:Ех...
Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у сенсі не продасть, бо постанова #18.

Навіщо той Сенс, краще моно->вайз->интерактив
І чому саме Пфайзер? Наразі у них виручка знизилась, бо вже надприбутків від ковідної вакцини нема. В останньому кварталі навіть збиток вхопили
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