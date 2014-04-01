Ідеї для торгівлі на ринках США

Nasdaq. Інвестори, готуємось до занурення! Ну дуже багато сигналів на злив. Технічних, фундаментальних, графічних.
Один з цікавих сигналів — це історично рекордний притік капіталу роздрібних клієнтів на ринок. Це той самий момент, коли з'являється дрібнота, яка буде фінальним кормом для акул. Це дрібнота, яка буде вимикати світло ап-тренду.
А ще в п'ятницю рішення Верховного суду США щодо мит Трампа. Прогнози вказують, що Суд може їх відмінити. А що Америка з цим буде робити, суд мабуть не скаже?
Як би там не було, я тримаюся поки від ринка подалі. Ну й не використовую плечі. P.S. А от долар на тлі такого падіння ринків може отримати підтримку й відновити зростання до більшості валют.