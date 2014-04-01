Ідеї для торгівлі на ринках США

RSS
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Вів 17 лют, 2026 15:14

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

Nasdaq. Інвестори, готуємось до занурення!
Ну дуже багато сигналів на злив. Технічних, фундаментальних, графічних.

Один з цікавих сигналів — це історично рекордний притік капіталу роздрібних клієнтів на ринок. Це той самий момент, коли з'являється дрібнота, яка буде фінальним кормом для акул. Це дрібнота, яка буде вимикати світло ап-тренду.

А ще в п'ятницю рішення Верховного суду США щодо мит Трампа.
Прогнози вказують, що Суд може їх відмінити. А що Америка з цим буде робити, суд мабуть не скаже?

Як би там не було, я тримаюся поки від ринка подалі. Ну й не використовую плечі.
P.S. А от долар на тлі такого падіння ринків може отримати підтримку й відновити зростання до більшості валют.
Зображення
Зображення
