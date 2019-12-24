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Зеленський підписав
закон про кримінальну...

Зеленський підписав закон про кримінальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:41

Зеленський підписав закон про кримінальну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за \"кнопкодавство\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:41

как обычно, оставили лазейку в виде умышленного голосования.
А что можно как то неумышленно (то есть случайно) ошибиться рабочим местом, карточкой и т.д., какие у них там есть процедуры, и проголосовать как то вместо другого депутута?
vlinev2
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