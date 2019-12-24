Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за \"кнопкодавство\".
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:41
Зеленський підписав закон про кримінальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за \"кнопкодавство\".
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:41
как обычно, оставили лазейку в виде умышленного голосования.
А что можно как то неумышленно (то есть случайно) ошибиться рабочим местом, карточкой и т.д., какие у них там есть процедуры, и проголосовать как то вместо другого депутута?
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