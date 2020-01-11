Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за \"кнопкодавство\".
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:41
Зеленський підписав закон про кримінальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за \"кнопкодавство\".
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:41
как обычно, оставили лазейку в виде умышленного голосования.
А что можно как то неумышленно (то есть случайно) ошибиться рабочим местом, карточкой и т.д., какие у них там есть процедуры, и проголосовать как то вместо другого депутута?
Додано: Пон 13 січ, 2020 21:16
Цікаво, хто буде першим і як його / її відмажуть / візьмуть на поруки чи ще якусь нісенітницю
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:49
Якщо це буде не один із СН, то закон із радістю застосують, ще й по всіх мас-медіа розпіарять, типу, бачите, працює ж закон. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:55
Re: Зеленський підписав закон про кримінальну...
Что интересно, "Закон" по самой сути обязывает население делегировавшее данного любителя клубнички в течении 24 часов принятия решения.
- В итоге что имеем?
- - Проданную мораль под видом "Закона".
- И 100% вытеснение избирателя от участия в жизни избирательного органа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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