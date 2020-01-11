Зеленський підписав закон про кримінальну...

Додано: Пон 13 січ, 2020 22:55

Что интересно, "Закон" по самой сути обязывает население делегировавшее данного любителя клубнички в течении 24 часов принятия решения.

- В итоге что имеем?

- - Проданную мораль под видом "Закона".

- И 100% вытеснение избирателя от участия в жизни избирательного органа.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.