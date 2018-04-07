RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Україна перейшла
на IBAN. Що це означає?

Finance.ua: Україна перейшла на IBAN. Що це означає?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:06

Finance.ua: Україна перейшла на IBAN. Що це означає?

Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про новий стандарт банківських рахунків
З 13 січня 2020 року Україна перейшла на новий стандарт банківських розрахункових рахунків – IBAN. Навіщо це потрібно і що зміниться для клієнтів українських банків?

Дивися повний текст Україна перейшла на IBAN. Що це означає?
D2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:31

Не знаю как в других банках, но в ОТП банке просто бардак с этими IBAN счетами - клиенты не знают как погасить кредит удаленно из за того, что не знают свои новые IBAN счета. Дозвонится в ОТП банк на горячую линию не реально.
Знакомый из Ощадбанка говорит, что у них такой же хаос, с этими IBAN счетам - люди не знают где их взять и платежи висят на счетах до выяснения и не попадают на счета назначения.
Для клиентов всех банков, хочу рассказать два способа, как получить IBAN своего банка.
1. На официальных сайтах своего банка должен быть конвертер IBAN счетов, где вписав старый счет Вы можете получить новый IBAN счет.
2. На официальном сайте IBAN, вот здесь, есть калькулятор, где вписав МФО своего банка и старый счет, можно сгенерировать новый IBAN счет.
KULANDALE
 
Повідомлень: 78
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:13

  KULANDALE написав:Не знаю как в других банках, но в ОТП банке просто бардак с этими IBAN счетами - клиенты не знают как погасить кредит удаленно из за того, что не знают свои новые IBAN счета. Дозвонится в ОТП банк на горячую линию не реально.
Знакомый из Ощадбанка говорит, что у них такой же хаос, с этими IBAN счетам - люди не знают где их взять и платежи висят на счетах до выяснения и не попадают на счета назначения.
Для клиентов всех банков, хочу рассказать два способа, как получить IBAN своего банка.
1. На официальных сайтах своего банка должен быть конвертер IBAN счетов, где вписав старый счет Вы можете получить новый IBAN счет.
2. На официальном сайте IBAN, вот здесь, есть калькулятор, где вписав МФО своего банка и старый счет, можно сгенерировать новый IBAN счет.


https://bank.gov.ua/iban
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10396
З нами з: 23.01.13
Подякував: 302 раз.
Подякували: 1472 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
D2 » Пон 16 гру, 2019 12:08
9 1349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 23:51
МишаR
Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX 1, 2, 3
D2 » Суб 07 кві, 2018 19:34
20 7131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 19:33
Krasotavokrugnas
Finance.ua: Украина перешла на IBAN. Что это значит?
D2 » Сер 15 січ, 2020 15:01
0 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 15:01
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16133)
21.01.2020 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.