Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15
(неадекваты) Глобал Кредит
Названивает по долгу неизвестного мне человека. Невменяемые, все попытки объяснить, что к долгу и должнику я не имею никакого отношения безуспешны. Даже не пытаются убедится, что звонят тому или не тому, кому надо. Угрожают, что поставят на круглосуточный дозвон - специально звонил по номеру, пытался что-то объяснить (044) 466-28-88 (взят на сайте
Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22
Re: (неадекваты) Глобал Кредит
Приветствую полезные советы, варианты, способы наказать этих ур**.
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:32
vpchelko
Я сперва пытался с подобной конторой Кредит Капитал нормально общаться, по закону, просил прислать документы и официальное требование. Как начали дерзить и запугивать, пару раз на три буквы отправил и перестали беспокоить.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34
Проблема в том,что они не идут на контакт.
Заявление в прокуратуру уже написали (в прошлую пятницу). В среду еще продублируем заявление в полиции.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:58
Re: (неадекваты) Глобал Кредит
Хоть на фейсбуке пошли на контакт.
После того как им сообщил что ни к кредиту ни к должнику не имею отношения и последующие многократные звони, они смеют заявлять что "непонимание мнимое"
Ну я им показал фото заявления в прокуратуру и записи разговоров. Может они так быстрее заглохнут.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25
vpchelko вопрос им : 1)договор залога,поручительства с моей подписью есть? -нет,вы ЛОХи!
2) предупреждение о фиксации (записи) разговора для не мнимого понимания
3) черный список звонков
и т.д. и т.п.
сами устанут,когда допрёт,что они ЛОХи
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05
Мизантрóп Кто там шевелится что-то показывать, тупо звонят, потом монолог о долге неизвестного мне человека и бросают трубку.
Да и блокировка бесполезна, ибо звонят каждый раз с нового номера.
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