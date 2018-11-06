RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
(неадекваты) Глобал Кредит

(неадекваты) Глобал Кредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15

(неадекваты) Глобал Кредит

Названивает по долгу неизвестного мне человека. Невменяемые, все попытки объяснить, что к долгу и должнику я не имею никакого отношения безуспешны. Даже не пытаются убедится, что звонят тому или не тому, кому надо. Угрожают, что поставят на круглосуточный дозвон - специально звонил по номеру, пытался что-то объяснить (044) 466-28-88 (взят на сайте https://globalcredit.ua/)
Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Приветствую полезные советы, варианты, способы наказать этих ур**.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:32

vpchelko
Я сперва пытался с подобной конторой Кредит Капитал нормально общаться, по закону, просил прислать документы и официальное требование. Как начали дерзить и запугивать, пару раз на три буквы отправил и перестали беспокоить.
maxim_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34

  maxim_boiko написав:vpchelko
Я сперва пытался с подобной конторой Кредит Капитал нормально общаться, по закону, просил прислать документы и официальное требование. Как начали дерзить и запугивать, пару раз на три буквы отправил и перестали беспокоить.

Проблема в том,что они не идут на контакт.

Заявление в прокуратуру уже написали (в прошлую пятницу). В среду еще продублируем заявление в полиции.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:58

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Хоть на фейсбуке пошли на контакт.

Глобал Кредит - онлайн кредитование Дело в том, что первая реакция на такой звонок - непонимание (часто мнимое) о чем идет речь. Если все действительно так, как вы говорите - укажите, пожалуйста, ваш номер телефона(в личном сообщении) и давайте разберемся что произошло.

После того как им сообщил что ни к кредиту ни к должнику не имею отношения и последующие многократные звони, они смеют заявлять что "непонимание мнимое"

Ну я им показал фото заявления в прокуратуру и записи разговоров. Может они так быстрее заглохнут.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25

vpchelko вопрос им : 1)договор залога,поручительства с моей подписью есть? -нет,вы ЛОХи!
2) предупреждение о фиксации (записи) разговора для не мнимого понимания
3) черный список звонков
и т.д. и т.п.
сами устанут,когда допрёт,что они ЛОХи :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3556
З нами з: 03.12.14
Подякував: 450 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05

Мизантрóп Кто там шевелится что-то показывать, тупо звонят, потом монолог о долге неизвестного мне человека и бросают трубку.
Да и блокировка бесполезна, ибо звонят каждый раз с нового номера.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо 1, 2
Ірина_ » Пон 12 сер, 2019 16:59
11 5913
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 18:21
380674120425
Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку 1, 2
D2 » Вів 06 лис, 2018 11:40
18 7416
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 гру, 2019 17:32
MASolomko
Finance.ua: Как не переплатить за онлайн-кредит
D2 » Чет 12 гру, 2019 12:23
0 676
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 12:23
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.