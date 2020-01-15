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Ситуація в Україні сприятлива
для стрімкого зростання -...

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:00

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...

Пропонуємо до обговорення:
Макроекономічна ситуація в Україні дуже сприятлива для стрімкого економічного зростання.

Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

..этот деятель считает, что "туман в башке" не только у президента, но и ..у остальных поглощателей этой "лапши на уши"?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:32

Наверно тяжело рассказывать что ты не обосра.., когда дерьмо реально с головы до ног.
Зубами держатся за корыто. И при том все. И директор в цирка тоже.
p_a_l
 
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