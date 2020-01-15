Макроекономічна ситуація в Україні дуже сприятлива для стрімкого економічного зростання.
Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:00
Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01
..этот деятель считает, что "туман в башке" не только у президента, но и ..у остальных поглощателей этой "лапши на уши"?!...
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:38
Re: Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -.
Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:16
Если страной рулят "профан" и "туман", то не удивительно, что при укреплении гривны на 15% потребительские цены выросли на 4% , в частности: продукты питания на - 8%, медуслуги - 6,7%, связь - 15%.
Зато, успокоили, оливье на следующий Новый Год не подорожает. И то, не факт!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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