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Ситуація в Україні сприятлива
для стрімкого зростання -...

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:00

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...

Пропонуємо до обговорення:
Макроекономічна ситуація в Україні дуже сприятлива для стрімкого економічного зростання.

Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

..этот деятель считает, что "туман в башке" не только у президента, но и ..у остальных поглощателей этой "лапши на уши"?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:24

Да, теперь его слова звучат довольно... смешно.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:26

что ты несешь!?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:38

Re: Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -.

Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:16

Если страной рулят "профан" и "туман", то не удивительно, что при укреплении гривны на 15% потребительские цены выросли на 4% , в частности: продукты питания на - 8%, медуслуги - 6,7%, связь - 15%.
Зато, успокоили, оливье на следующий Новый Год не подорожает. И то, не факт!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26

Оооо, порохоботы встрепенулись...
Крови не хватает, да?
vlinev2
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