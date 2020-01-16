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Ситуація в Україні сприятлива
для стрімкого зростання -...

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Макроекономічна ситуація в Україні дуже сприятлива для стрімкого економічного зростання.

Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.


Я думаю Гончаруку надо пригласить в свою команду Омельяна, будет еще веселее :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:47

При сприятливій ситуаціїї один зек.ономив а тепер другий зе-кономить.
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:47

  SMOKE написав:
  Sam17a написав:Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?

Опять "всепропальщики..."По порядку:
Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти.
Коррупцию не побороли и есть над чем работать. Как и везде в мире. Но нам работать и работать ещё.
Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.


В 2007-2008 годах жили намного лучше и не гастербайтерили особо. Где улучшение за 10 лет ?
andrein
 
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