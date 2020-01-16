|
|
|
Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:36
Я думаю Гончаруку надо пригласить в свою команду Омельяна, будет еще веселее
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1540
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:47
При сприятливій ситуаціїї один зек.ономив а тепер другий зе-кономить.
-
tvd4
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:47
SMOKE написав: Sam17a написав:
Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?
Опять "всепропальщики..."По порядку:
Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти.
Коррупцию не побороли и есть над чем работать. Как и везде в мире. Но нам работать и работать ещё.
Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.
В 2007-2008 годах жили намного лучше и не гастербайтерили особо. Где улучшение за 10 лет ?
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:39
Для них ситуація покращення вже настала,вони получили захмарні зарплати...Для народу це пусті обіцянки-цяцянки...ждіть може у нас получиться за 5 років,а як не получиться ,то вибачте -ми ж хотіли...
-
tomilenkoalla65
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|