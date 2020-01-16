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Ситуація в Україні сприятлива
для стрімкого зростання -...

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:02

Re: Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -.

  Faceless написав:Не знаю в якій реальності ваш Київ, але тому, що столиця України, гірше не стає аж ніяк. Прориви опалювальних труб чи гарячої води трапляються буквально щороку, і ця біда вже дуже давно. Будівництва майже ніколи не здавалися вчасно, затримка до півроку й затримкою давно не вважається, бо то в порядку речей.

Те, що ці біди вже дуже давно не вирішуються - не дає нам право вважати їх нормальним веденням справ і не боротися з цим. У нас дуже давно було започатковано ще одну традицію - "олігархи у руля". Але ж тепер ми маємо презедента і більшість уряду "з народу". А слова і фрази лишилися тими ж.
Ми вже 30 років чекаємо росту економіки, "створюємо ідеальні умови для її розвитку", "відмовляємося від ядерної зброї на благо людству", "зажимаємо паски за для користі країни" і паралельно кожні 5 років живемо по новому зі сподіванням, що саме зараз країна досягнула повного дна і далі окрім розвитку, просто немає куди рухатися. Але виходить, що у нас преміум відро, яке обладнане, як мінімум 6-ма днами. Скільки їх ще буде?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:26

Re: Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -.

  jeugen написав:Те, що ці біди вже дуже давно не вирішуються - не дає нам право вважати їх нормальним веденням справ і не боротися з цим.

Я не кажу що це нормально, але й погіршення життя теж аж ніяк немає
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:50

Re: Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -.

  Faceless написав:Я не кажу що це нормально, але й погіршення життя теж аж ніяк немає

Як це? Платити більше за те ж саме - чи це не погіршення? При старих платіжках - ремонти мереж виконувалися максимум за день, а зараз - від дня. Населення в Києві знову почало збільшуватися, а інфраструктура - ні. В 2008-му нормальна з/п в Києві +-2 000долл, в 2013-му - 1 500долл, зараз - 1 000долл. Але це можна назвати покращенням умов для інвесторів...
jeugen
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