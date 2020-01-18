Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...

jeugen написав:

SMOKE написав: Опять "всепропальщики..."По порядку:

Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти. Опять "всепропальщики..."По порядку:Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти.

SMOKE написав: Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей. Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.

SMOKE написав: Законы и исполнение- есть над чем работать всем- платить налоги, включать поворотники на дороге, не получать не положенную субсидию, мусор сортировать и т.д.

Все с себя начинать и будет счастье, а не ждать кого-то Законы и исполнение- есть над чем работать всем- платить налоги, включать поворотники на дороге, не получать не положенную субсидию, мусор сортировать и т.д.Все с себя начинать и будет счастье, а не ждать кого-то

Серйозно? Я не знаю жодної не працюючої людини.Не з наю як у Вас, а в Києві умови життя щорічно стають гірше. З кожним роком все більше проривів опалювальних труб. А останнім часом почали багато будівництв, і майже все переноситься на пізніше, і багато з них заморожується. Як Вам ситуація з метро на Виноградар? А ці всі недострої заважають руху людей.Добре, такий приклад - їдеш ти по правилам, не виїжджаючи на полосу загалонокористувацького транспорту зі швидкісттю 59км/год, а тебе з усіх сторін випереджають і навіть по тій полосі. І мимоволі сам задумуєшся, а що мені буде, якщо я теж буду їхати 140км/год по місту і ще й полосі загалонокористувацького транспорту? - абсолютно нічого, але я буду мати більше часу на себе. Чому не зробити як в Германії, Канаді, Естонії (порушити правила дуже важко) - полоси відокремлені бардюрами, за перевищення швидкості водій на 100% впевнений, що отримає штраф. Чому, як і всі попередники, виконання чи ні законів залишаєте на сумлінні кожного. Адже живучи поруч з людьми, які не сплачують податки, судяться по кожному протоколу (всі справи виграно), ..., - отримуєш вибір, між зберегти та примножити ресурси, тим самим дозволяючи собі покататися на лижах, загорання на сонці, донькі купувати плаття не ноунейм, а брендове; або сумлінно вести себе з державою і перебиватися з хліба на воду.Як думаєте, куди терези схиляться, знаючи, що обидва варіанти безкарні