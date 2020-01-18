Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Faceless написав:Не знаю в якій реальності ваш Київ, але тому, що столиця України, гірше не стає аж ніяк. Прориви опалювальних труб чи гарячої води трапляються буквально щороку, і ця біда вже дуже давно. Будівництва майже ніколи не здавалися вчасно, затримка до півроку й затримкою давно не вважається, бо то в порядку речей.
Те, що ці біди вже дуже давно не вирішуються - не дає нам право вважати їх нормальним веденням справ і не боротися з цим. У нас дуже давно було започатковано ще одну традицію - "олігархи у руля". Але ж тепер ми маємо презедента і більшість уряду "з народу". А слова і фрази лишилися тими ж. Ми вже 30 років чекаємо росту економіки, "створюємо ідеальні умови для її розвитку", "відмовляємося від ядерної зброї на благо людству", "зажимаємо паски за для користі країни" і паралельно кожні 5 років живемо по новому зі сподіванням, що саме зараз країна досягнула повного дна і далі окрім розвитку, просто немає куди рухатися. Але виходить, що у нас преміум відро, яке обладнане, як мінімум 6-ма днами. Скільки їх ще буде?
Faceless написав:Я не кажу що це нормально, але й погіршення життя теж аж ніяк немає
Як це? Платити більше за те ж саме - чи це не погіршення? При старих платіжках - ремонти мереж виконувалися максимум за день, а зараз - від дня. Населення в Києві знову почало збільшуватися, а інфраструктура - ні. В 2008-му нормальна з/п в Києві +-2 000долл, в 2013-му - 1 500долл, зараз - 1 000долл. Але це можна назвати покращенням умов для інвесторів...
Sam17a написав:Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?
Опять "всепропальщики..."По порядку: Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти. Коррупцию не побороли и есть над чем работать. Как и везде в мире. Но нам работать и работать ещё. Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.
В 2007-2008 годах жили намного лучше и не гастербайтерили особо. Где улучшение за 10 лет ?
В каком месте жили лучше- с ипотекой и проживанием всего?! Сейчас намного лучше 2008.
SMOKE написав:Опять "всепропальщики..."По порядку: Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти.
Серйозно? Я не знаю жодної не працюючої людини.
SMOKE написав:Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.
Не з наю як у Вас, а в Києві умови життя щорічно стають гірше. З кожним роком все більше проривів опалювальних труб. А останнім часом почали багато будівництв, і майже все переноситься на пізніше, і багато з них заморожується. Як Вам ситуація з метро на Виноградар? А ці всі недострої заважають руху людей.
SMOKE написав:Законы и исполнение- есть над чем работать всем- платить налоги, включать поворотники на дороге, не получать не положенную субсидию, мусор сортировать и т.д. Все с себя начинать и будет счастье, а не ждать кого-то
Добре, такий приклад - їдеш ти по правилам, не виїжджаючи на полосу загалонокористувацького транспорту зі швидкісттю 59км/год, а тебе з усіх сторін випереджають і навіть по тій полосі. І мимоволі сам задумуєшся, а що мені буде, якщо я теж буду їхати 140км/год по місту і ще й полосі загалонокористувацького транспорту? - абсолютно нічого, але я буду мати більше часу на себе. Чому не зробити як в Германії, Канаді, Естонії (порушити правила дуже важко) - полоси відокремлені бардюрами, за перевищення швидкості водій на 100% впевнений, що отримає штраф. Чому, як і всі попередники, виконання чи ні законів залишаєте на сумлінні кожного. Адже живучи поруч з людьми, які не сплачують податки, судяться по кожному протоколу (всі справи виграно), ..., - отримуєш вибір, між зберегти та примножити ресурси, тим самим дозволяючи собі покататися на лижах, загорання на сонці, донькі купувати плаття не ноунейм, а брендове; або сумлінно вести себе з державою і перебиватися з хліба на воду. Як думаєте, куди терези схиляться, знаючи, що обидва варіанти безкарні
По полосе общественного едет абсолютное меньшинство в Киеве. Отношение к ним - как к отбросам, кого ни спрошу из знакомых. Поэтому опять же- все с себя. "Все делают" - не аргумент.Жизнь в Киеве лучше становится, как по мне. Да есть нюансы, но кто что видит.
SMOKE написав:По полосе общественного едет абсолютное меньшинство в Киеве. Отношение к ним - как к отбросам, кого ни спрошу из знакомых. Поэтому опять же- все с себя. "Все делают" - не аргумент.Жизнь в Киеве лучше становится, как по мне. Да есть нюансы, но кто что видит.
Чому ж тоді ці благопорядні люди впускають їх в дозволену полосу перед патрулем? Чому не протягнути такого до поліцейського патруля? Особисто я йду на удар, коли такий намагається влитися.
SMOKE написав:В каком месте жили лучше- с ипотекой и проживанием всего?! Сейчас намного лучше 2008.
А зараз, що? Без іпотек? Раніше люди могли дозволити собі купувати квартири по 80 000 долл на відшибі Києва, а зараз 30 000долл - це вже важко. І виплачували ж банкам по кредитам. Попереджаючи питання про велику кількість просрочених кредитів з 2008-2009р.р. - то в 2013-2014-му їх було не на багато менше. А що до фрази про проїдання всього - виходячи з цього, зараз люди живуть взагалі в мінус. Адже вартість їжі та послуг стала дорожчою, а з/п нижчими.
SMOKE написав:По полосе общественного едет абсолютное меньшинство в Киеве. Отношение к ним - как к отбросам, кого ни спрошу из знакомых. Поэтому опять же- все с себя. "Все делают" - не аргумент.Жизнь в Киеве лучше становится, как по мне. Да есть нюансы, но кто что видит.
Чому ж тоді ці благопорядні люди впускають їх в дозволену полосу перед патрулем? Чому не протягнути такого до поліцейського патруля? Особисто я йду на удар, коли такий намагається влитися.
SMOKE написав:В каком месте жили лучше- с ипотекой и проживанием всего?! Сейчас намного лучше 2008.
А зараз, що? Без іпотек? Раніше люди могли дозволити собі купувати квартири по 80 000 долл на відшибі Києва, а зараз 30 000долл - це вже важко. І виплачували ж банкам по кредитам. Попереджаючи питання про велику кількість просрочених кредитів з 2008-2009р.р. - то в 2013-2014-му їх було не на багато менше. А що до фрази про проїдання всього - виходячи з цього, зараз люди живуть взагалі в мінус. Адже вартість їжі та послуг стала дорожчою, а з/п нижчими.
Как раз не впускают многие в полосу и я в том числе. бы*** нужно перевоспитывать понемногу. Никогда люди не могли позволить себе по 80тыс квартиры. Это была жизнь в долг и не желание думать головой. Зп сейчас выше и люди могут позволить себе больше и не в долг. В этом разница. И то что не по зубам, просто не покупается.