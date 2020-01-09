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Google опублікував графік,
коли Chrome припинить...

Google опублікував графік, коли Chrome припинить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:40

Google опублікував графік, коли Chrome припинить...

Пропонуємо до обговорення:
Google опублікував оновлений графік, коли додатки Chrome перестануть працювати на всіх платформах. У червні 2022 року вони зникнуть назавжди, але це залежить від того, на якій платформі ви перебуваєте.

Дивися повний текст Google опублікував графік, коли Chrome припинить працювати на всіх платформах.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:41

Ничего не понял, браузера Chrome не будет или что??
mailles
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:35

ужас набор слов
holodlar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:20

Chrome будет, он никуда не девается.
У Google есть магазин расширений (расширения для браузера) и магазин приложений, магазин приложений использовался в Chrome OS, там есть обычные приложения как на Андроиде, например Instagram, facebook, т.д., и вот как раз этот магазин и закрывается, т.к. им мало кто пользуется. Google Chrome и расширения к браузеру остаются.
Статья вводит в заблуждение, пытаясь подать новость как "Chrome пришел конец!!!", А на самом деле, нечего интересного.
dedi-f1
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33

статья из серии "ученый изнасиловал журналиста" )))
RomanTik
 
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