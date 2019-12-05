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Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:19
Пропонуємо до обговорення:
У «Київводоканалі» пояснили, з чого складається тариф на холодну воду, і за що саме сплачують кияни.
Дивися повний текст Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу (інфографіка)
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:20
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