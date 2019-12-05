|
|
|
Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:19
Пропонуємо до обговорення:
У «Київводоканалі» пояснили, з чого складається тариф на холодну воду, і за що саме сплачують кияни.
Дивися повний текст Що входить у тариф на воду: пояснення Київводоканалу (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92937
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:20
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2526
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:32
p_a_l написав:
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
Странный вопрос.
Я еще более страшную вещь скажу: в тарифе "утримання прибудынковойи тэритории" ЗП под 80% составляет.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1455
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:21
_hunter написав: p_a_l написав:
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
Странный вопрос.
Я еще более страшную вещь скажу: в тарифе "утримання прибудынковойи тэритории" ЗП под 80% составляет.
Наденьте очки и внимательно прочитайте платёжку. Там написано "Утримання будинкiв", а не ваше "утримання прибудынковойи тэритории".
И таки да, для содержания дома требуется в основном труд людей.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:45
avk написав: _hunter написав: p_a_l написав:
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
Странный вопрос.
Я еще более страшную вещь скажу: в тарифе "утримання прибудынковойи тэритории" ЗП под 80% составляет.
И таки да, для содержания дома требуется в основном труд людей.
Спасибо, Кэп! -- про это я и писал.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1455
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:38
p_a_l написав:
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
А в водоканале одни роботы что ли? Что именно удивляет, что там есть штат, которому надо платить зарплаты?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26298
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6191 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:10
p_a_l написав:
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
Создает. Стоимость воды
в тарифе на воду - где? Где то в "тощо 4%"?
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6223
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2916 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:20
EKO написав: p_a_l написав:
40% – заработная плата
Никаких вопросов не создает?
Создает. Стоимость воды
в тарифе на воду - где? Где то в "тощо 4%"?
Так вони ж воду не купують ні в кого . Безкоштовно беруть ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2384
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:23
Дивно, а ПДВ тоді де?
-
Giroi
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 03.11.15
- Подякував: 8248 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|39
|4509
|
|
|23
|3971
|
|
|17
|1732
|
|