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Гончарук подав у відставку

Гончарук подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:23

Гончарук подав у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабміну написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Гончарук подав у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:24

На кого ж он нас покидает?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:30

На Кролика)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:48

Не волнуйтесь, сейчас И.В.К найдёт и поставит подходящего кандидата
Tsiba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:58

Re: Гончарук подав у відставку

Думав довше працює - 4 місяці малувато. Тільки-тільки в"їхав в робочий режим ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:11

Re: долги

  LuckyG написав:На Кролика

Сеня еще стену не достроил.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:26

если это смотрированные записи мб нужно провести анализ в какой-нибудь независимой европейской организации? Если они смонтированы - то это угроза национальной безопасности.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:31

Остается надееться, что президент его подпишет.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36

Re: Пленки. нерешено

  hlaaluu написав:Если они смонтированы - то это угроза национальной безопасности.

Угроза со времен Кучмы.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:39

Владимир Ссаныч не хочет вслед покинуть нас?
mvi
 
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