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Гончарук подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабміну написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Гончарук подав у відставку
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R2
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:24
На кого ж он нас покидает?..
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sal
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:30
На Кролика)
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LuckyG
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:48
Не волнуйтесь, сейчас И.В.К найдёт и поставит подходящего кандидата
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Tsiba
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:58
Думав довше працює - 4 місяці малувато. Тільки-тільки в"їхав в робочий режим ...
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Puente
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:11
LuckyG написав:
На Кролика
Сеня еще стену не достроил.
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sal
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:26
если это смотрированные записи мб нужно провести анализ в какой-нибудь независимой европейской организации? Если они смонтированы - то это угроза национальной безопасности.
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hlaaluu
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:31
Остается надееться, что президент его подпишет.
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eduard_k
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36
hlaaluu написав:
Если они смонтированы - то это угроза национальной безопасности.
Угроза со времен Кучмы.
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sal
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:39
Владимир Ссаныч не хочет вслед покинуть нас?
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mvi
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