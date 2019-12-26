Гончарук подав у відставку

Угрозой это было бы, если бы записи были подлинными и были сделаны не одним из учпстников на свой телефон, а тайно кем-то посторонним
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:19
Угрозой это было бы, если бы записи были подлинными и были сделаны не одним из учпстников на свой телефон, а тайно кем-то посторонним
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19
согласен, Югик помнится каждый год грозился в отставку уйти, но досидел до смены президента )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
|