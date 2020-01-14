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Гончарук подав у відставку

Гончарук подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:19

  hlaaluu написав:если это смотрированные записи мб нужно провести анализ в какой-нибудь независимой европейской организации? Если они смонтированы - то это угроза национальной безопасности.


Угрозой это было бы, если бы записи были подлинными и были сделаны не одним из учпстников на свой телефон, а тайно кем-то посторонним
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:22

Толерантно. Не более того.
pin1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19

  maestro71 написав:..а че собственно всполошились: написать заяву написал, президенту передал..но!.. не Вова увольняет премьеров, а ВРУ..да и то - с подачи Вовы... так что... жест-жестом, а никто его просто так не погонет.. да собственно пока еще и не за что!!

согласен, Югик помнится каждый год грозился в отставку уйти, но досидел до смены президента )))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:57

А я вірю в достовірність цих записів.
І що там такого сенсаційного?
"Зе нічого не розуміє в економіці" - а хіба це неправда?
"Я нічого не розумію в економіці" - очевидно фраза вирвана з контексту. Багато хто так говорить "я нічого не розумію, але знаю що ...".
andrijk777
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