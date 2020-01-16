Накопичувальна пенсія в Україні, яку фракція “Слуга народу” пропонує зробити обов’язковою.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть платити українців.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:41
Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть платити українців.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:41
Лохотронище. Даже если не брать во внимание девальвационные риски и риски по управлению портфелем, есть наглядный пример мышебратьев, у которых государство с 2014 года просто наложило лапу на накопительные пенсии граждан, мотивируя это своими нуждами.
Нашему государству личные деньги доверять нельзя - оно обязательно оставит тебя без штанов (по злому умыслу или из-за рукожопости публики у корыта - не суть важно).
Востаннє редагувалось Civis в Суб 18 січ, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56
Лучше не связываться с фондами, они деньги могут вкладывать в бумаги пустышки или неприбыльные. Я один раз связался с фондом ОТП валютный вышел с потерями 6.2 %.
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:39
Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.
Давно пора двигаться в этом направлении. Солидарная система перестанет работать рано или поздно и пенсионеры останутся без пенсий. И хорошо бы уже иметь альтернативу, описанную в статье, с обязательной возможностью вложений в негосударственные фонды, в том числе и неукраинские. И будет всем счастье
Додано: Нед 19 січ, 2020 09:22
ну хоть что то меняется.а то ж была тьма беспросветная.кол-во пенсионеров растет,людей отчисляющих в пенсионный фонд с каждым годом становиться меньше.солидарная система это путь в пропасть.то что каждый должен думать о себе это понятно.
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:35
Вы не подскажете случайно, чем отличаете солидарная от того фуфла что пытаются впарить нам?
Может мы сами без государства будем себе откладывать и вкладывать? Так сказать, сам себе режиссер.
Просто с последними новостями на ум приходит только то, что кому то на министерскую зарплату уже не хватает. Корыто опустело.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:40
Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.
Нам на фирме перед Новым Годом когда то давным давно, тоже подарили вместо премий какие то бумажки какого то фонда. Накопительные, для второй пенсии. Фонд Дельта был такой. Через год сказали что фонд погорел и денег нет. Хорошо что я не остался еще и должен.
Новая пенсия это кидалово
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:06
Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.
Вы серьезно?!)))) разве можно связываться с нашим государством в плане финансов,накоплений?это 100100% - кидалово. Я бублик сухой в управление воровитых, рукожопых гос.упырей не дам,не то что бы еще увеличить отчисления.
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:15
Кстати да.
Вот интересно, откуда будет браться пенсия для вот таких погорелых пенсионеров?
Какая выгода негосударственному ПФ не кинуть своих пенсионеров?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:38
Изначально идея пенсии состояла в том, что человек , пока работает, платит какие-то отчисления, а государство гарантирует, что когда этот человек выйдет на пенсию, он будет получать какие-то деньги.
Поэтому, если есть есть желание переложить выплаты на НПФ, нужно или честно сказать, что государство больше ничего не платит пенсионерам (но тогда у людей возникнет вопрос - а почему они должны платить взносы в государственный ПФ), или же государство берет у людей взносы, передает эти деньги в управление НПФ, но гарантируе возврат в случае банкротства нпф
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