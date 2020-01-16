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Накопичувальні пенсії в Україні:
які внески зобов’яжуть...

Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:46

Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.

Було б чудово, якби паралельно прибрали солідарний грабунок. А так виходить тупо ще додаткові відрахування...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:11

Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.

вопрос еще в том, что 1 грн. в 1998, в 2004, 2008 и, напр., сейчас - имеют разную покупательную способность. А пенсионная реформа - долгосрочный проект. Поэтому, получить из фонда сейчас, напр., 1 тыс. грн., даже увеличенные, напр., на инфляционные 10-15% -- это не 1 тыс. грн., на которые ты мог рассчитывать в 1998 г. (т.е., на дату денежной реформы в Украине, первоначальный курс на дату которой, напомню, был 1,75 грн./доллар США)!
Миша-клиент
 
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