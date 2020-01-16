Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...

Додано: Нед 19 січ, 2020 17:58

Миша-клиент написав: вопрос еще в том, что вопрос еще в том, что

И это даже на маленькой дистанции такое, так сказать на "последней миле".А теперь если посмотреть чуть далее, ведь минимальныйстаж, некак было "при преступном коммунистическом режиме ссср" и даже не 15, как при "злочинной владе папиредников папиредников" -прописалиЕсли углубиться в сухие цифры статистики за последние 100 лет, что мы увидим?Каждыеденежную реформу. В форме деноминации и с девальвацией в десятки раз.Царские рубли, гривни УНР, советские рубли (известных реформы 1922, 1947, 1961, 1991 годов), купоны. Современная гривня введена всего то 23 года назад. За это время ее курс девальвировал в 15-20Минимум 4 раза за 100 лет государственный строй менялся.Какие накопительные фонды такое потянут? Разве что только в золото, водку и проституцию вкладывать - это вечноЭто полная утопия и не для наших реалий, где никто вам не скажет какой будет страна даже через 5-10 лет.