Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
summacut написав:Зашел в личный кабинет на сайте ПФ. Страховой стаж 6,5 лет. До минимального для назначения пенсии стажа в 35 лет, дотяну аккурат в 69 годков при средней продолжительности жизни для мужчин в 68. Ответ на вопрос играть ли в игры с государством, напрашивается сам собой.
Ну к 34 годам всего 6.5 лет стажа - понятно, что с таким подходом ничего не светит
Отображается только стаж, когда работал по найму. Уже 15 лет единщик, налоги плачу исправно. Но, видать, не положен страховой стаж. Ну я особо той подачкой размеров в полтинник баксов в старости не переймаюсь.
Вообще странно, как единщик вы ЕСВ за себя платите, а значит и страховой стаж засчитывается, итого реального должно быть намного больше
SMOKE написав:Давно пора двигаться в этом направлении. Солидарная система перестанет работать рано или поздно и пенсионеры останутся без пенсий. И хорошо бы уже иметь альтернативу, описанную в статье, с обязательной возможностью вложений в негосударственные фонды, в том числе и неукраинские. И будет всем счастье
Вы не подскажете случайно, чем отличаете солидарная от того фуфла что пытаются впарить нам? Может мы сами без государства будем себе откладывать и вкладывать? Так сказать, сам себе режиссер.
Просто с последними новостями на ум приходит только то, что кому то на министерскую зарплату уже не хватает. Корыто опустело.
Так всем отличается. Ровно тем, чем солидарная от накопительной. Сейчас вы платите "за того парня". А будете сам себе режиссер.И фонды будут конкурировать в надёжности между собой и у вас будет выбор. А это очень много. Ну нашим людям всегда все плохо. Хотя по факту- хуже существующей пенсионной системы ничего нет. Любые изменения- к лучшему.
SMOKE написав:Сейчас вы платите "за того парня". А будете сам себе режиссер.И фонды будут конкурировать в надёжности между собой и у вас будет выбор. А это очень много. Ну нашим людям всегда все плохо. Хотя по факту- хуже существующей пенсионной системы ничего нет. Любые изменения- к лучшему.
Ту же самую риторику можно применить, например, к банкам. Например: "вы будете сам сете режиссер. Банки будут конкурировать надёжности в борьбе за ваши деньги" Или "застройщики будут конкурировать надёжности в борьбе за ваши деньги" Ну что, я убедил вас вложиь деньги в Элита-центр, а остаток отнести в Родовид или Крещатик?